Groningen Airport Eelde krijgt meer tijd om financiën op orde te krijgen

De directie van Groningen Airport Eelde krijgt van de aandeelhouders meer tijd om een oplossing te vinden voor het vertrek van luchtvaartmaatschappij Nordica en de financiën op orde te brengen.

Volgende week wordt er verder gepraat. Dan moet de luchthaven een nieuwe begroting overleggen. In de huidige begroting voor 2019 stevent de luchthaven af op een tekort van 775.000 euro.

'We hebben als aandeelhouders een aantal aandachtspunten meegegeven aan de directie en de raad van commissarissen en het verzoek gedaan dat te vertalen in een plan met bijbehorende begroting voor volgend jaar', zegt gedeputeerde Patrick Brouns van Groningen.

De aandeelhouders willen onder meer weten hoe de luchthaven denkt groei mogelijk te maken, ook na het vertrek van Nordica.

Geen extra geld

Het verzoek van de luchthaven aan de aandeelhouders - de provincies Groningen en Drenthe, de steden Groningen en Assen en de gemeente Tynaarlo - om een half miljoen euro extra beschikbaar te stellen is afgewezen.

'De kosten die te maken hebben met de veiligheid en de doorgang van het dagelijkse vliegverkeer moeten gemaakt worden en daar staan we ook voor', stelt Brouns. 'Maar we gaan niet anticiperen op een groeiscenario, zo lang we niet weten hoe dat eruit ziet.'

Investeringen in de ijskast

Tot dat bekend is, investeren de aandeelhouders niet in bijvoorbeeld een nieuwe terminal of de brandweerkazerne op het vliegveld.

Er wordt met meerdere maatschappijen gesproken over de opvolging van Nordica. Meer details wil de directie daarover niet prijsgeven. Brouns: 'We hebben gevraagd om dat voor ons concreet te maken. Ik ga ervan uit dat er binnen een paar weken duidelijkheid is.'

