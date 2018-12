Aangevaren Borgbrug 'voor langere tijd' gestremd voor wegverkeer

De Borgbrug over het Eemskanaal in Stad is zo erg beschadigd dat hij voor langere tijd gestremd is. Voor al het wegverkeer wordt een omleiding ingesteld.

Dat laat Henk Middendorp van Rijkswaterstaat weten na afronding van het onderzoek aan de brug.

Niet meer te gebruiken

Donderdagochtend voer een Frans binnenvaartschip in de mist tegen de dichte Borgbrug aan. Hoewel het schip geen lading vervoerde, was de schade volgens Middendorp alsnog aanzienlijk.

'De brug is flink ontzet en de ophanging is zodanig verbogen dat we hem niet meer kunnen gebruiken.'

Brugdek wordt weggetakeld

Om het kapotte brugdeel te repareren, laat Rijkswaterstaat donderdagavond twee hijskranen komen. 'Die hijsen het brugdek morgenvroeg weg. Vervolgens wordt hij bij een werf gerepareerd.'



Morgen weer schepen

Middendorp verwacht dat het scheepvaartverkeer vrijdagmiddag weer op gang kan komen. Hoe lang de stremming voor het wegverkeer precies duurt, kan hij niet inschatten.

'Die zal helaas voor langere tijd het geval zijn. We hebben een omleidingsroute ingericht en zullen die via een persbericht verspreiden. Ook brengen we omwonenden op de hoogte.'

Eerdere aanvaring

Het is niet de eerste keer dat de brug in de buurt van de Groninger wijk Ruischerbrug geraakt wordt door een schip. Ook in november 2014 was dat het geval. Toen duurde het herstelwerk tot juli 2015.

