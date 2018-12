Faillissement De Vries Transport Group levert na ruim negen jaar nog geld op

Ruim negen jaar na het failliet van De Vries Transport Group (DVTG) uit Veendam komt er alsnog zo'n 1,6 miljoen euro beschikbaar om crediteuren te betalen.

Curator Job Holtz van Bout Advocaten uit Groningen sleepte die regeling uit het vuur in een door hem aangespannen rechtszaak tegen de grootaandeelhouders.

De Vries Transport Group ging op 25 augustus 2009 failliet. Twee weken later maakte het bedrijf een succesvolle doorstart.

Groot aandeelhouders

In 2017 daagde de curator grootaandeelhouders Remon Vos en wijlen Eddy Maas voor de rechter. Maas had met zijn bedrijf Multifin een belang van 70 procent in DVTG. Dat de zaak acht jaar na het faillissement diende, had deels te maken met de ziekte van Maas. Hij overleed in juli 2016.



Bankroet tot gevolg

Holtz eiste een bedrag van negentien miljoen euro, omdat de grootaandeelhouders in zijn ogen hun financiële verplichtingen en toezeggingen onvoldoende nagekomen waren. Dat zou uiteindelijk het bankroet van DVTG tot gevolg hebben gehad.



Snelle doorstart

DVTG maakte begin september 2009 een doorstart dankzij de Husa Transport Group uit Veendam. Destijds stonden aanvankelijk 285 mensen op straat. De Vries Transport Group bleef als naam ook bestaan.

Het initiatief kwam van de tegenpartij. Op een gegeven moment is het goed om een zaak af te sluiten Job Holtz - Curator

Zaak afsluiten

De curator verloor de zaak in eerste instantie en tekende hoger beroep aan bij het Hof in Leeuwarden. 'Het initiatief kwam van de tegenpartij en daar zijn we uiteindelijk uitgekomen. Op een gegeven moment is het goed om een zaak af te sluiten', zegt Holtz.



Alle crediteuren krijgen iets

Het bedrag van 1,6 miljoen bestaat onder meer uit een betaling van 1,2 miljoen euro. Daarnaast laat Multifin een vordering van vier ton vallen. Ook dat bedrag kan worden uitgekeerd. De curator denkt dat het mogelijk is om met het vrijgekomen bedrag alle preferente crediteuren, waaronder de fiscus, te voldoen.

Van het resterende bedrag kunnen de overige crediteuren ruim negen jaar na dato alsnog een klein deel ontvangen.



Belastingdienst onzeker

'Het onzekere is nog de definitieve vordering van de belastingdienst, maar met die onzekerheid gaan we er toch vanuit dat het mogelijk moet zijn om geringe uitkeringen te doen', zegt de curator.



Nog niet klaar

Hiermee is het faillissement nog steeds niet afgerond. Er loopt nog een claim over mogelijke kartelafspraken van vrachtwagenproducenten. In 2016 kwam aan het licht dat diverse merken tussen 1997 en 2011 profiteerden van verboden prijsafspraken.

Het kan zijn dat DVTG destijds vrachtwagens te duur ingekocht heeft. Daar komt mogelijk nog een financiële correctie op. Ook dit geld komt dan beschikbaar voor crediteuren.