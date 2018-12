Dik knipt en plakt beelden voor handbalvrouwen

Richard Dik legt de sterktes en de zwaktes bloot van de tegenstanders van de Oranje handbalvrouwen. De Winschoter is bij het Europees Kampioenschap in Frankrijk video-analist.

Natuurlijk, hij heeft maandag ook gejuicht bij het winnende schot van Lois Abbingh in de slotseconde tegen Spanje.

'Normaal gesproken kan ik me wel goed focussen, maar op zulke momenten komt de liefhebber in mij boven. Toen stond ik inderdaad wel even met de armen in de lucht', zegt Dik.

In de schaduw

Hij werkt tijdens het toernooi in de schaduw van het team. Donderdagochtend was hij bijvoorbeeld niet bereikbaar. Hij bestudeerde en selecteerde beelden voor bondscoach Helen Thomson. Zondag spelen de handbalvrouwen in de hoofdronde van het WK tegen Roemenië.

'Ik zorg ervoor dat de coach en de speelsters zich goed kunnen voorbereiden op de wedstrijden. Ik knip de beelden allemaal in flarden en die worden dan weer gelabeld. Ze kunnen daardoor heel makkelijk fragmenten terugvinden die ze willen zien.' vertelt Dik.

Sinds het WK van 2015 in Denemarken gaat hij mee naar alle internationale toernooien van de handbalvrouwen.

Leerzaam

Nederland won de afgelopen jaren altijd wel een medaille bij een WK of een EK. Mede door de inbreng van Dik. Of het team dit jaar in de prijzen valt, is nog maar de vraag. Het ontbreken van de cirkelspeelsters Dannick Snelder en Yvette Broch hakt er stevig in.

'Ik houd me er niet mee bezig wie er dan wel gaat spelen. Ik ben er puur en alleen om de coaches voor te bereiden en te faciliteren. Ik leer er natuurlijk wel veel van als ik aanschuif bij wedstrijdbesprekingen.'

Keihard werken

Dik verwacht dat er nog veel spannende wedstrijden aankomen.

'Het is een heel sterke poule met Roemenië, Duitsland en Noorwegen. Ondanks dat wij nu vier punten hebben, is dat geen garantie voor een plek bij de eerste twee in de groep. Alleen dat is voldoende om je te plaatsen voor de halve finale. Als iedereen blijft beseffen dat er keihard gewerkt moet worden, zie ik ons in elk geval bij de eerste zes eindigen. Daar hebben we genoeg kwaliteit voor.'



