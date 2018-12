Kunstveiling ter afsluiting van jubileumjaar De Ploeg

Driehonderd werken van prominente leden van het Groningse kunstenaarsgenootschap De Ploeg komen volgende week donderdagavond onder de hamer in de synagoge in de stad. De veiling is georganiseerd door galeriehouder Richard ter Borg.

Ter Borg noemt het opmerkelijk dat dit keer veel werk van medeoprichter en voortrekker Jan Wiegers van De Ploeg onder de hamer komt.

Uit het buitenland

'We hebben dit keer werk in de veiling van niet alleen Nederlandse verzamelaars, maar ook uit België en Duitsland is veel interessant werk van prominente Ploegleden ingebracht. Veel van de schilderijen van Jan Wiegers zijn gemaakt in Zwitserland, waar hij in contact kwam met de Duitse expressionist Ernst Ludwig Kirchner die hem enorm inspireerde en een leidraad vormde voor het latere werk van veel leden van De Ploeg', vertelt Ter Borg.

Martin Tissing

Opmerkelijk noemt Ter Borg een groot werk van de vorige maand overleden Martin Tissing. 'Het Groninger Museum toonde in 1966 grote belangstelling voor het kunstwerk, maar de toenmalige directeur Bram Westers wist de aankoopcommissie niet te overtuigen. Na een half jaar discussie in deze commissie was Tissing het wachten beu en heeft hij het werk teruggehaald.'

Naast de beeldende kunst veilt Ter Borg ook een kleine collectie meubels, waaronder fauteuils in art deco stijl van de in 2013 gesloten fabrikant Schuitema uit Stadskanaal.

Bekijken

Liefhebbers kunnen de veilingstukken bekijken op 7, 9, 10 en 11 december van 12:00 tot 17:00 uur in de synagoge aan de Folkingestraat. De kavels staan ook op de website van galerie Ter Borg.

