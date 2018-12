Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vliegt het geld er bij jou deze maand ook uit? Een winkel vol met kerstspullen (Foto: Bas Czerwinski/ANP)

Houden we in de decembermaand de hand op de knip of geven we ons geld volop uit? Naar verwachting is dat laatste het geval.

Knab onderzocht de uitgaven in de decembermaanden van 2015, 2016 en 2017. Daaruit blijkt dat ieder jaar meer wordt uitgegeven aan decemberaankopen. Naar verwachting ligt in de laatste maand van 2018 de uitgaven 20 procent hoger dan in een 'gemiddelde maand'. Groningers houden zich in Wél waren wij Groningers de afgelopen jaren zuiniger dan inwoners van andere provincies. De decemberuitgaves in onze provincie lagen in 2018 18 procent onder het landelijk gemiddelde. Dit gold trouwens ook voor Drenthe en Friesland. Brabanders gaven in deze jaren het hoogste bedrag uit in december. Decembermaand Hoe zit het met jouw uitgavepatroon in deze traditiegetrouw 'dure maand'? 'Duurste dag van het jaar' Knab verwacht dat zaterdag 22 december de 'duurste dag van het jaar' wordt. Dit is gebaseerd om de uitgaves van de afgelopen jaren. Toen werd er telkens op de laatste zaterdag voor Kerst bijna 100 procent meer uitgegeven dan op andere decemberdagen. Maar wees niet getreurd bij het zien van een lege portemonnee, want de maanden januari en februari verzachten het leed enigszins. Dan wordt normaliter zo'n 12 procent minder uitgegeven dan in een gemiddelde maand.