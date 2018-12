Pornopop & Electrorock van Groningse theatermaakster Nina Iggy

Al van jongs af aan droomt de 22-jarige Nina Iggy van een carrière in het theater. Na haar theateropleiding en acteerwerk op Ibiza staat de Groningse zaterdag met haar solovoorstelling in het Grand Theatre.

'Natuurlijk is dat doodeng', vertelt Nina Iggy over haar voorstelling Pornopop & Electrorock. 'Van tevoren wil ik niemand zien, met niemand praten en vlak voor de voorstelling denk ik dan: waarom doe ik dit? Maar als ik er eenmaal sta, vind ik het heerlijk.'

Theatermaakster Nina Iggy (Foto: René Walhout/RTV Noord)



Gogo-danseres, clown en levende barbie

En dat terwijl de Groningse wel voor hetere vuren heeft gestaan. In haar vier jaar als artiest op Ibiza, bijvoorbeeld.

'Op feesten werkte ik daar als gogo-danseres, als clown, levende barbie-pop en voor een groot warenhuis deed ik promotie in een theatrale vorm.' Vol met ideeën en inspiratie keerde Iggy terug naar Groningen. Nu komt ze met een voorstelling over haar tijd op het party-eiland.



Hoe ver moet je jezelf veranderen om gelukkig te zijn? Nina Iggy - Theatermaakster

Fashion en beauty

De voorstelling Pornopop & Electrorock heeft volgens de maakster het effect van een elektroshocktherapie.

'Het gaat over een jong iemand, over mij, en hoe je omgaat met een wereld waarin steeds meer producten verschijnen waarmee je jezelf kan veranderen. Ik sta vaak in tweestrijd. Aan de ene kant ga ik graag mee in die wereld van fashion en beauty, aan de andere kant vraag ik mezelf af hoe ver je jezelf moet veranderen om gelukkig te zijn?', zegt Iggy, die overigens als Nina Visser werd geboren.

Bad met knakworsten

'De voorstelling begint in een roze, perfecte fashion wereld', beschrijft Iggy. 'Er verschijnt een bad met knakworsten op het podium waar ik in ga liggen. Ik druk ze stuk met mijn tenen, ik smeer me in met kaviaar en spuit champagne als lotion in mijn haar.'

Van die roze wereld schakelt ze daarna naar haar eigen leven, en stelt ze er vragen over.

Urban Sources in Grand Theatre

De voorstelling van Iggy is onderdeel van Urban Sources. Dat is een festival waar onder meer jonge theatermakers uit Groningen, Drenthe en Friesland zich presenteren.

Urban Sources vindt zaterdag en zondag plaats in het Grand Theatre aan de Grote Markt in Groningen.