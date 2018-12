De kerstboomtrends van 2018: Heel natuurlijk en geen piek

Nu Sinterklaas definitief het land uit is, wordt de kerstversiering weer van stal gehaald. Wat is dit jaar de trend qua kerstboom?

In dit artikel zetten we de meest bijzondere fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

1) Optuigen maar!

Michel en Marianne tuigen de boom op. Zelfs eucalyptusbladeren in de boom. 'Heel natuurlijk', is de trend zegt Marianne. En de piek? Die wordt nauwelijks nog verkocht.

Collega Michel merkte duidelijk dat Groningers bezig zijn met de kerst. 'Ik ben tot vijf uur gebleven en er zijn honderden de deur uitgegaan. Zonder kluit, want met kluit is niet te betalen.'



2) De gevolgen van de brugbotsing

Net als vier jaar geleden is de Borgbrug in Stad kapot. Een Franse schipper ramde de brug. De binnenvaartschippers kunnen vrijdag hun 'waterweg' vervolgen. Visboer Wim Tammenga zit langer met de gebakken peren. Hij vreest omzetverlies, omdat klanten niet meer over de brug kunnen. Hij overweegt er zelfs mee te stoppen.



3) Smeekbede aan Arjen

'Arjen, volg je hart'. Met deze slogan moet Arjen Robben overtuigd worden terug te keren bij de FC. John de Jonge, voorzitter van Supportersvereniging FC Groningen: 'Volgens mij wil iedereen hem terug hebben. We gaan absoluut nog meer acties doen, maar het moet wel een beetje een verrassing blijven.'



4) Harener kerstpaleis

Keren we toch nog even terug bij het kerstgevoel. In Winschoten worden 200 lantaarnpalen versierd met een kerstboom. Beppie helpt mee. Maar de versieringen kunnen niet tippen aan het kerstpaleis van Aukje Dussel uit Haren. Zij versiert haar huis al zestien jaar van binnen én buiten. 'Het is altijd heel gezellig', zegt kleindochter Leonie.



Bekijk de uitzending hierboven of via Uitzending Gemist.