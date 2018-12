Van wie is de Russische tank in Hornhuizen?

Inwoners van Hornhuizen kijken raar op als er plotseling in de Tammingastraat een enorm gevaarte staat. Op het eerste oog lijkt het een tank. Maar van dichtbij blijkt het een opblaasbaar militair voertuig. Maar van wie is ie?

'Armoe bij Defensie' grapt twitteraar Jasper van den Berg vanwege de tankloop die er sneu bij hangt. De tank staat op de parkeerplaats van het bedrijf waarbij hij werkt. Volgens hem zijn er wel eens oefeningen in de omgeving.

Russiche tank

Vlakbij het dorp is het oefenterrein Marnewaard. Daar zouden ze wellicht een logische verklaring hebben voor de tank. Maar een telefoontje naar de Willem Lodewijk van Nassau-kazerne levert weinig op. Ze verwijzen naar de communicatie van het Ministerie van Defensie.

'Nee, die is niet van ons. Dit is een nagemaakte Russische tank', zegt Henkjan Pap, woordvoerder bij het Ministerie van Defensie. Hij ziet dat aan de tekens op de tank. 'Deze worden door de Russen gebruikt om eventuele vijanden te foppen. Want als een drone over een basis vliegt dan is het moeilijk om te zien of de tank echt is'.

Volgens Pap zijn dit oudere type Russische tanks die na zijn gemaakt en worden er inmiddels nieuwere gebruikt. 'Deze tanks worden dan vaak via eBay of andere marktplaatsen verkocht', zegt Pap. 'Mensen gebruiken ze voor verhuur of voor de hobby'.

Terug naar Hornhuizen

Jasper weet inmiddels te achterhalen dat de tank door mensen in een militair voertuig is geplaatst. Dus het moet toch wel echt om een oefening gaan.

Dus volgt er nog een telefoontje met Defensie. En wat blijkt drie telefoongesprekken later. De tank is niet van Defensie maar wordt wel gebruikt voor een oefening.

'De tank is eigendom van een civiel bedrijf en verhuurt deze aan ons. We gebruiken hem voor de oefening Purple Windmill die momenteel plaatsvindt in Noord-Nederland', vertelt Pap.

Helikopters

Deze hele week worden er oefeningen gehouden met helikopters. De tank wordt gebruikt om bijvoorbeeld de vijand uit te beelden. 'De mensen die hiervan wisten waren niet aanwezig. Vandaar de onduidelijkheid', besluit Pap.

De oefening eindigt vrijdagmiddag. De tank is inmiddels verplaatst.