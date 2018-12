Visboer opnieuw dupe van kapotgevaren brug: 'Dit betekent het einde'

Visboer Wim Tammenga ziet het even niet meer zitten. Nu de kapotgevaren Borgbrug er voor langere tijd uitligt, vreest hij voor het einde van zijn vishandel aan de Meerstad-kant van de brug.

We gaan ruim vier jaar terug in de tijd. Naar 5 november 2014 om precies te zijn. Een binnenvaartschip ramt de Borgbrug, die daarna maandenlang niet gebruikt kan worden. Daarmee begint ook een onzekere periode voor Tammenga.

'Ik had toen een omzetverlies van 50.000 euro', blikt hij vier jaar na dato terug, terwijl voor zijn ogen de Borgbrug er opnieuw uitligt. 'Ik ben nog steeds bezig om die schade in te halen.'

'Ik ben iedereen die de brug niet over kan kwijt als klant. Vier jaar geleden had ik zestig procent omzetverlies. Die zestig procent ben ik nu ook weer kwijt. Als de brug er nu weer negen maanden uit ligt.... Dat is niet te doen.'

Vier jaar geleden hield Tammenga zijn hoofd met een speciale uitkering nog net boven water. Ook kreeg hij een deel van de schade vergoed via de verzekering van de schipper die tegen de brug voer.

'Ik ga niet weer het traject in zoals vier jaar geleden', verzucht hij. 'Dat houd ik niet vol. Misschien moet ik het eerst maar doen met een uitkering. Daarna wil ik wel weer ondernemer worden.'

