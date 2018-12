Eelde voert 'interessante gesprekken' met twee mogelijke opvolgers van Nordica

Groningen Airport Eelde heeft twee maatschappijen op het oog die de plek van Nordica kunnen innemen voor de vluchten naar München en Kopenhagen.

Om welke maatschappijen het gaat, wil vliegvelddirecteur Marco van de Kreeke niet zeggen.

Verkennende gesprekken

'Het gaat om verkennende gesprekken; dat kan ook niet anders op zo'n korte termijn. Maar interessant zijn de gesprekken wel. De maatschappijen geven aan dat ze het interessant vinden hoe we het afgelopen half jaar een passagiersstroom naar deze bestemmingen op gang hebben gebracht.'



Volgende winter

Elke maatschappij waarmee gesproken wordt, zou één van de twee verbindingen in kunnen vullen. Dat zal echter niet op korte termijn lukken. In het beste geval staan München en Kopenhagen pas vanaf volgend winter weer op het vluchtschema.

Geen harde deadlines

Voor die situatie hebben de aandeelhouders van het vliegveld begrip, zegt Van de Kreeke, die donderdagmiddag met alle partijen om tafel zat.

'We hebben informeel gesproken over de ontstane situatie door het aangekondigde vertrek van Nordica. Wat betekent dat voor onze strategie en de begroting voor volgend jaar?'



Worstcasescenario

Uit de conceptbegroting die woensdag via RTV Noord uitlekte, blijkt dat het vliegveld volgend jaar afstevent op een tekort van 775.000 euro. Maar Van de Kreeke nuanceert dat document.

'Ja, het is een fors tekort. Maar het is een informeel stuk. Daarin staat wat er gebeurt als we helemaal niets doen aan onze organisatie, maar wel de inkomsten van Nordica verliezen. Een soort worstcasescenario dus.'

Over twee weken moet de luchthaven een nieuwe begroting presenteren aan de aandeelhouders.



Bezuinigingen

Van de Kreeke is naar eigen zeggen druk doende om het verlies van Nordica op vangen. Niet alleen door de zoektocht naar een andere maatschappij.

'We pakken de kaasschaaf om op bepaalde kosten te bezuinigen. Dat zal soms pijn doen, maar in andere gevallen gaan we zaken doorschuiven naar een volgend jaar. Daarnaast kijken we of er extra inkomsten gegenereerd kunnen worden.'

Hopen op Schiphol-vluchten

Wat die extra inkomsten betreft, put Van de Kreeke hoop uit een beslissing van de Europese Commissie. Die stelde dinsdag dat Lelystad Airport bij opening niet zonder meer vakantievluchten van Schiphol kan overnemen. Een kans, vindt Van de Kreeke.

'We zeggen tegen maatschappijen: jullie hadden misschien gerekend op Lelystad, maar wij hebben nu al plek. Komend jaar neemt ons aantal vakantiereizigers met dertig procent toe. Door het capaciteitstekort in Nederland zouden wij wel degelijk een groeiende rol kunnen spreken.'

