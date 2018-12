Misbruikzaak: justitie doet inval bij Jehovah's Getuigen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een inval gedaan bij het hoofdkantoor van de Jehovah's Getuigen in Emmen. Aanleiding is het onderzoek naar seksueel misbruik binnen deze geloofsgemeenschap.

De inval vond drie weken geleden plaats, maar het nieuws komt nu pas naar buiten via RTL Nieuws. Volgens deze zender zijn er stukken over de 'interne rechtsgang' in beslag genomen. Behalve in Emmen zijn ook invallen gedaan bij twee kerkgebouwen ('Koninkrijkszalen') in plaatsen, die het OM niet bekend heeft gemaakt. Ook zijn vier woningen doorzocht.

Binnenskamers

De leiding van de geloofsgemeenschap handelt meldingen van seksueel misbruik door leden van de kerk binnenskamers af. Slachtoffers wordt afgeraden naar de politie te stappen.

Stichting Reclaimed Voices verzet zich tegen deze praktijk en heeft zowel bij de politie als justitie aangedrongen op het onderzoek. Reclaimed Voices is opgericht door ex-Jehovah's, die (als kind) zijn misbruikt binnen de kerk.

'Mega-ontwikkeling'

Eén van de oprichters is Stadjer Frank Huiting. Hij deed het verhaal over zijn jeugd voor het eerst openlijk bij RTV Noord, nadat hij dat anoniem in dagblad Trouw had gedaan.

Huiting is opgetogen: 'Dit is een mega-ontwikkeling. Het afgelopen jaar heeft de leiding alle verzoeken van justitie om medewerking afgewezen. Nu wordt duidelijk dat dit in een rechtsstaat niet wordt getolereerd.'

Aanvankelijk stond in dit artikel dat één van de invallen in Dordrecht heeft plaatsgevonden, maar het OM wil dat niet bevestigen.

Lees ook:

- Misbruikslachtoffers Jehova's demonstreren bij hoofdkantoor

- Stadjer doet aangifte tegen Jehovah's Getuigen vanwege seksueel misbruik