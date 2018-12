Ouders luiden noodklok over angstcultuur op stuurloze school

De Driespan in Harkstede (Foto: Tristan Braakman/RTV Noord)

Ouders van leerlingen van basisschool De Driespan in Harkstede luiden de noodklok. Volgens hen is de school sinds het wegsturen van directeur Mijna de Bruin stuurloos en staan de leraren zwaar onder druk.

Onbehoorlijk bestuur. Dat is het probleem van De Driespan, zegt een groepje ouders. Ze doen hun verhaal anoniem. 'Er heerst hier een angstcultuur. Het is te gek voor woorden dat we anoniem willen blijven, maar ook heel veelzeggend volgens mij', zegt een moeder.

Conflict met het bestuur

De onder ouders en leraren populaire directeur Mijna de Bruin werd in september op non-actief gesteld na een 'bovenschools' conflict met het bestuur. Wat er precies aan de hand is, weet niemand. Het bestuur van de overkoepelende organisatie OPOS houdt zich bij de officiële lezing, De Bruin heeft een spreekverbod.

In de mailwisselingen die de ouders in handen hebben, valt te lezen dat het in elk geval niet ligt aan het functioneren van de school en het functioneren van de weggestuurde directeur op de school.

Sindsdien missen leraren een goede inhoudelijke directeur, vinden de ouders. Daarin staan ze niet alleen. Het volledige lerarenteam zegde vorige maand het vertrouwen in het bestuur van OPOS op.

De leraren lopen allemaal op hun tenen. Anonieme ouder

De anonieme ouders zijn de wanhoop nabij. Ze zijn emotioneel tijdens het interview. Terwijl een moeder delen voorleest uit mailwisselingen met het bestuur van OPOS doet ze haar best om niet te huilen. De moeder naast haar haalt een extra glaasje water.

Leraren onder druk

'De leraren lopen allemaal op hun tenen. De rek is er meer dan uit. In deze tijden een directeur zó lang op non-actief stellen? Je bedenkt het niet. Dat is niet goed voor de school en niet goed voor het onderwijs.'

En dat is ook precies de angst van de ouders. 'Wij willen onze kinderen behoeden dat ze er écht iets van gaan merken. Ik vrees dat moment…', zegt een moeder.

Waarom kan Mijna niet gewoon terug? Anonieme ouder

Zeker 125 van de ongeveer 190 ouderparen van De Driespan stuurden de weggestuurde directeur een steunbetuiging na een oproep van de medezeggenschapsraad. 'Waarom kan Mijna niet gewoon terug?', vragen de ouders zich af. 'Zij liep altijd in de gangen en stond voor ons klaar.'

'Alles loopt in de soep'

Maar daar zit ook het probleem, denken de bezorgde ouders. Sinds dit jaar is Hester van Gorkum aangetreden als nieuwe bestuurder-directeur van OPOS. 'Zij werkt hier een paar maanden en plots loopt alles in de soep. Zij wilde waarschijnlijk haar stem laten gelden, maar Mijna kwam op voor onze belangen'.

Ook de leraren zijn bezorgd. 'We hebben hier een tijd achter de rug van directiewisselingen, staan voor de start van een programma om de school bevingsbestendig te maken. En ondertussen loopt het steeds verder uit de hand.'

Er wordt nooit iemand zomaar geschorst. De problemen zijn dermate groot dat er geen alternatief was Woordvoerder OPOS

Een OPOS-woordvoerder kan niet in detail treden, maar zegt: 'Het bestuur en deze mevrouw konden écht niet met elkaar samenwerken. Het ging niet lukken om de visie van het bestuur op het onderwijs aan de grond te krijgen op deze manier.'

Er is een onderzoek gestart naar de gang van zaken binnen de gehele scholenstichting. Op de vraag waarom er een onderzoek moet worden gedaan naar de héle stichting als er een probleem is op één school is het antwoord:

'Het duurt inmiddels al elf weken en in die tijd zijn er meer klachten binnengekomen. Zowel van ouders en oud-leraren van De Driespan, als over het stafbureau en de directie.'

'Er was geen alternatief'

Maar na de aankondiging van het onderzoek is er een impasse ontstaan. Het lerarenteam van de Driespan is helder en wil De Bruin terug als directeur. Ze werken niet mee aan het onderzoek. 'En dat is jammer, zegt de woordvoerder. 'Maar laat helder zijn: er wordt nooit iemand zomaar geschorst. De problemen zijn dermate groot dat er geen alternatief was.'

Donderdagavond doet het bestuur van OPOS een oproep aan het team van De Driespan om mee te werken aan het onderzoek.

Ondertussen duurt het voor de ouders allemaal te lang, zij willen duidelijkheid. 'We zijn al elf weken bezig, nu moet er nog 'een aantal weken' worden onderzocht? Dit moet niet verzanden in een groot, dubieus onderzoek. We willen actie.'