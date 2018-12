Deel dit artikel:













Weg van gerecyclede plastic is het winnende idee van tien mille De winnaars van de IBG Pitch (Foto: Eigen foto)

Een weg gemaakt van gerecycled plastic die van binnen hol is om leidingen en kabels in te leggen en overtrollig regenwater in op te vangen. Dat is het winnend idee van de EBG Pitch van de Economic Board Groningen.

Bedenker is Anne Koudstaal van wegenbouwer KWS Infra. Koudstaal won met zijn idee vijfduizend euro. Daar bovenop kreeg hij nog eens ruim vijfduizend euro van het publiek om zijn idee verder te ontwikkelen. Cor Lont van Optima Infra werd tweede met een idee om de voortgang van een (wegen)bouwproject digitaal bij te houden. Hij kreeg er in totaal bijna zesduizend euro voor. De staat van bruggen Nummer drie. Martin Pieters (Infrafocus), kreeg ruim drieduizend euro, voor zijn idee om de staat van bruggen en viaducten digitaal bij te houden. Financieel steuntje De EBG Pitch is een initiatief van de Economic Board Groningen en BuildinG en is bedoeld om ondernemers te stimuleren om vooruitstrevende ideeën uit te werken en ze hierbij een financieel steuntje in de rug te geven.