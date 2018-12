Bezorgstalker uit Zuidhorn krijgt contactverbod en werkstraf

Een 31-jarige man uit Zuidhorn is veroordeeld tot 150 uur werkstraf en zes maanden voorwaardelijke celstraf voor een bijzondere manier van stalken.

Hij bestelde tussen eind vorig jaar talloze spullen op naam van zijn ex en liet ze op haar adres bezorgen.

De man is licht verstandelijk beperkt en heeft een stoornis. Daarom moet hij van de rechtbank in Assen ook worden behandeld en daarna worden geplaatst in een instelling voor begeleid wonen. Verder heeft hij een contactverbod voor drie jaar gekregen.

Maaltijden, wasmachine en telefoon

De man kreeg werd in april vorig jaar ook al veroordeeld tot een contactverbod met zijn ex. Eind vorig jaar ging hij toch weer in de fout. De vrouw zat op dat moment in een instelling. Daar werden op haar naam onder meer maaltijden, een bank, een tv, een wasmachine, een hanglamp en een telefoon bezorgd op haar naam.

Sekssite

Ook werden er vakantievluchten en appartementen geboekt. Al snel bleek dat de man uit Zuidhorn erachter zat. Ook meldde hij haar aan bij een sekssite en stuurde hij de vrouw mails en spraakberichten, waarin hij haar ernstig bedreigde.

Erg angstig

De vrouw werd er erg angstig van, bleek tijdens de rechtszaak twee weken terug. Ook waren zij en haar begeleiders veel tijd kwijt om alle bestellingen die de man had gedaan te annuleren. Ze heeft recht op 1500 euro schadevergoeding, oordeelt de rechtbank. (ADP)