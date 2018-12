Donar opnieuw onderuit tegen koploper Landstede in spannend duel

De basketballers van Donar hebben donderdagavond in Martiniplaza met 84-90 verloren van koploper Landstede Basketbal uit Zwolle.

De Groningers namen in de eerste helft het voortouw, maar het verschil bleef klein. Na het eerste kwart was de stand 24-21, halverwege 43-38.

Tweede helft

Hoewel de Groningers na rust met tien punten voor kwamen (56-46), werd het derde kwart afgesloten met een minieme achterstand: 63-64. In het vierde bedrijf wist Landstede toch de zege naar zich toe te trekken.

Topscorer

Topscorer aan de kant van de Groningers was Jason Dourisseau met 20 punten. Lance Jeter maakte er 16.

Stand

Donar blijft na twaalf duels voorlopig tweede in de eredivisie met 18 punten. Landstede blijft aan kop met 24 punten.

Eerder dit seizoen verloor Donar ook al van Landstede. In Zwolle werd het 88-81.

Sassari

Volgende week woensdag speelt Donar de eerste wedstrijd in de tweede poulefase van de Europe Cup. Het Italiaanse Dinamo Sassari is dan de tegenstander in MartiniPlaza.