Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto belandt in de sloot langs de Friesestraatweg (Foto: De Vries Media)

Langs de Friesestraatweg bij Noordhorn is donderdagavond een auto in een sloot beland. De bestuurder was door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur verloren en schoot via de berm naar de andere kant van de weg.

Paraplu De automobilist was erg geschrokken maar raakte niet gewond. Een paraplu die los in de auto lag schoot door het ongeval door het achterlicht van de auto. Weg afgesloten De weg was tijdens de bergingswerkzaamheden in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot getakeld.