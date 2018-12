'Ik hoop dat deze doorbraak de slachtoffers sterkte geeft om aangifte te doen'

Stichting Reclaimed Voices is blij dat justitie nu doorpakt in het onderzoek naar seksueel misbruik bij de Jehovah's getuigen.

Donderdag werd bekend dat Justitie onlangs op meerdere plaatsen in het land invallen heeft gedaan, waaronder het hoofdkantoor van de Jehovah's Getuigen in Emmen. Bij die invallen zijn interne stukken in beslag genomen.

Aangifte

Reclaimed Voices is opgericht door ex-Jehovah's, die slachtoffer zijn van seksueel misbruik binnen deze geloofsgemeenschap. Een van de oprichters is Frank Huiting uit de stad Groningen. Hij heeft zelf ook aangfite gedaan tegen het bestuur van seksueel misbruik.

Hij dringt er al langer aan bij de overheid om seksueel misbruik bij de Jehovah's aan te pakken. 'Het lijkt erop dat justitie onze signalen uiterst serieus neemt en daar zijn we blij mee', vertelt Huiting.

Kop in het zand

Hij hoopt ook dat er eindelijk een belletje gaat rinkelen bij het bestuur van de Jehovah's Getuigen. 'Ze hebben altijd de kop in het zand gestoken. Ik hoop dat ze nu hun verantwoordelijkheid gaan nemen'.

Doorbraak

Huiting vindt het een doorbraak dat de politie nu invallen heeft gedaan bij zijn vroegere gesloofsgemeenschap. 'Het is natuurlijk een beladen onderwerp maar ik hoop dat deze ontwikkeling slachtoffers sterkte geeft om nu aangifte te doen'.

