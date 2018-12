Brand bij kerncentrale in Lingen (update)

De kerncentrale in Lingen (Foto: Flickr/quapan (Creative Commons))

Bij de kerncentrale in het Duitse Lingen heeft donderdagavond brand gewoed. De brand bij de centrale op zo'n vijftig kilometer van Ter Apel kon snel worden geblust. Er zijn geen gewonden gevallen.

De brand woedde in een laboratorium van de ANF-fabriek die brandstofelementen maakt. Deze fabriek staat op ruim een kilometer van reactor. Bij de brand kwam veel rook vrij.

Geen afwijkingen

De parkeerplaats werd ontruimd en ook de hulpdiensten moesten daar in eerste instantie weg. Volgens de politie Emsland zijn er bij metingen geen afwijkingen in radio-activiteit waargenomen en is er op geen enkel moment gevaar voor de volksgezondheid geweest.

Het vuur kon met koolzuurblussers gedoofd worden, maar uit voorzorg werden wel 150 brandweerlieden en vijftig brandweervoertuigen opgeroepen, zo werd bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

Uranium

Het bedrijf ANF levert brandstof met uranium, onder andere aan reactoren in Belgische kerncentrales. Het bedrijf kwam deze week twee keer in het nieuws vanwege een aantal incidenten.

