Voorbereidingen voor wegtakelen aangevaren Borgbrug begonnen De voorbereidingen voor het wegtakelen zijn begonnen (Foto: Steven Radersma/RTV Noord) Twee grote kranen staan klaar bij de kapotte Borgbrug (Foto: Steven Radersma/RTV Noord) De Borgbrug wordt vrijdagmiddag weggetakeld (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Rijkswaterstaat is vrijdag in alle vroegte begonnen met het voorbereiden van het wegtakelen en afvoeren van de Borgbrug over het Eemskanaal bij Groningen.

De brug raakte donderdagochtend beschadigd nadat een binnenvaartschip er in de mist tegenaan voer. Sindsdien is de brug gestremd voor zowel het wegverkeer als de scheepvaart. Reden voor Rijkswaterstaat om de defecte brug zo snel mogelijk weg te halen. Grote kranen Bij de Borgbrug staan intussen twee grote kranen. Een kleine kraan heeft afgelopen nacht al enorme houten balken neergelegd. Met deze ondersteuningsconstructie wordt de druk van de grote kranen verdeeld, zodat verdere beschadigingen aan de brug worden voorkomen. Rijkswaterstaat zet zwaar materieel in: 'Het gaat om een vierhonderd- en een vijfhonderdtons kraan. Deze behoren tot de grotere categorie kranen in Nederland. Dat is ook wel nodig. Ze moeten ver reiken en het brugdek is zwaar, over de honderd ton', aldus officier van dienst Henk Middendorp van Rijkswaterstaat. Hij spreekt van een 'grote klus'. Vanmiddag weer scheepvaart 'We verwachten dat het brugdek rond de middag kan worden opgetild en op een ponton kan worden gezet. Dan kan ook de vaarweg weer worden vrijgegeven', zegt Middendorp. De scheepvaart wordt met tekstkarren en informatieborden van de nieuwe situatie op de hoogte gebracht. De omgeving van de brug wordt daarna afgezet met hekken, zodat het ook veilig is voor omwonenden. Reparatie duurt enkele maanden Het kapotte brugdek zal worden afgevoerd naar Machinefabriek Rusthoven, waar het wordt gerepareerd. Rijkswaterstaat streeft ernaar de brug in de loop van het eerste kwartaal van volgend jaar weer op zijn plek te hebben. 'Begin februari? We hopen het', zegt Middendorp. Vier jaar geleden werd de Borgbrug ook al aangevaren en duurde het negen maanden voor de brug weer gebruikt kon worden. 'Toen was de brug veel erger beschadigd. De hoofdliggers van het brugdek waren toen geperforeerd en dat moest allemaal vervangen worden', verklaart Middendorp. Goed nieuws voor visboer Dat de reparatie nu maar een paar maanden lijkt te gaan duren, is behalve voor omwonenden ook goed nieuws voor visboer Wim Tammenga. Hij vreesde donderdag nog voor het einde van zijn vishandel bij de brug, na het nieuwe ongeluk. Vier jaar geleden leed hij nog 50.000 euro omzetverlies toen de Borgbrug driekwart jaar niet gebruikt kon worden. Om Tammenga schadeloos te stellen, is Jacqueline Wessels inmiddels een crowdfundingactie voor de visboer gestart. Lees ook: - Visboer opnieuw dupe van kapotgevaren brug: 'Dit betekent het einde'

