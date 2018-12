Ze zagen hun plekje en al hun werk in vlammen opgaan. Maar de cliënten van zorgboerderij Fraam in Middelstum die door brand verwoest werd, hebben inmiddels allemaal een nieuw onderdak. Ze werken met opgeheven hoofd verder.

Het raakt Trudie Doornbosch nog steeds. Ze is één van de cliënten en was verdrietig toen ze hoorde dat de schuur waarin ze dagelijks werkte helemaal weg is.

Tranen

Zondagnacht ging de schuur van de boerderij in vlammen op. 'Ik vond het heel erg en dacht: Oh nee! Wat krijg ik nu weer te horen? Ik stond al helemaal klaar om te gaan werken, maar hoorde dat alles afgebrand was. Ik vond het echt heel erg. Ik was helemaal in tranen', vertelt Trudie.

Geen oog dicht

De deelnemers van de dagbesteding krijgen nu werk in de Martyriakerk in Bedum. Trudie was veel op de zorgboerderij te vinden en deed er allerlei activiteiten. Zo was ze te vinden in de keuken, de houtwerkplaats, de winkel en de kaarsenmakerij. Maar dat is nu allemaal weg. 'Ik kon er heel slecht van slapen. Maar het gaat nu wel weer. Het is jammer, maar ja. Nu werken we hier.'

Kerstpakketten weg

Een aantal anderen is in een oude brandweerkazerne in Middelstum bezig met hun dagbesteding. Daar is een houtwerkplaats waar ze tijdelijk gebruik van kunnen maken. Cliënt Alfons Jansen is daar bezig. Op boerderij Fraam was hij ook veel met houtbewerking bezig. Zo maakte hij meubels en de kerstpakketten.

Daarvan is een groot deel door de vlammenzee vernield. 'Alles was bijna klaar. Ik heb samen met wat anderen de kistjes gemaakt. Dat hebben we gemaakt van oude pallets. Door ze uit elkaar te halen en de spijkers te verwijderen, konden we het hout opnieuw gebruiken', vertelt Alfons

De pakketten waren gevuld met cadeautjes en bedoeld voor de begeleiders en vrijwilligers van stichting Sprank, die verschillende woonvormen en zorgboerderijen door heel Nederland heeft. Een deel kon worden gered omdat ze al op een andere locatie stonden. Toch zijn er vijfhonderd verloren gegaan.

'Dat is heel sneu. We hebben hard gewerkt om andere mensen dit cadeau te kunnen geven. Maar gelukkig is het alleen bij materiële schade gebleven en zijn er geen mensen en dieren gewond geraakt', vertelt Alfons.

Een plek voor langere tijd

De stichting is nog op zoek naar een plek waar ze langer kunnen blijven. De kerk en de oude brandweerkazerne mogen ze tijdelijk gebruiken.

'We zoeken een plek met meerdere ruimtes. Zodat de cliënten die niet veel prikkels kunnen hebben ook rustig kunnen werken. Het zou mooi zijn als er ook een werkplaats is', zegt Jantje Sikkema.

