Rondje Groningen: Eén lantaarnpaal, alstublieft

Een muzikaal en nostalgisch Rondje Groningen zo vlak voor het weekend. En ruik jij de dennennaalden al?

Elke doordeweekse dag om 21:00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken.



1) Kafka op het Hogeland

De Volkskrant schreef een verhaal over de versterking van woningen in Zeerijp, midden in het bevingsgebied. Lees en huiver...

2) Mag ik één lantaarnpaal?

Wat als het donker je overvalt in deze dagen voor Kerst?



3) Gekleurd

Of je bekijkt het leven, zoals de gemeente Groningen, uitsluitend door gekleurd glas.

4) Muziekliefhebbers zoeken slaapplek

December is nog maar net begonnen, maar op Twitter wordt naarstig gezocht naar slaapplekken voor de tweede helft van januari. Dat is minder vroeg dan het lijkt als je ziet welke letters in de hashtag staan. #ESNS

5) Vedder-verhaal

Nu we het toch over muziek hebben. Ken je dat verhaal over Eddie Vedder die zichzelf Vera binnensmokkelde?

6) Schipper, kap met overvaren

Donderdag voer een schipper tegen de Borgburg over het Eemskanaal in de stad. En dat was niet de eerste keer...

7) Vrouger

Naast een verhaal hebben we ook een kiekje uit de oude doos.

8) Oh dennenboom

Tot slot hebben we heugelijk nieuws, want hij is onderweg. Rechtstreeks uit het bos. 'Verser' kan niet: de kerstboom die op de Grote Markt in Stad komt te staan.

Veel plezier met het optuigen van je eigen kerstboom, fijn weekend en tot maandag!