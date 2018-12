Dit weekend in Groningen: lichtjes voor sfeer en troost

Een weekend met veel lichtjes in deze donkere dagen voor Kerst. En een rijdende trein die wordt omgetoverd tot escaperoom.

Winter Welvaart

Aan boord van prachtige schepen genieten van muziek, kunst, cultuur en spannende verhalen: kortom Winter Welvaart. Dit evenement wordt dit weekend gehouden op meerdere plaatsen in onze provincie.

In de binnenstad van Appingedam kun je zaterdag van 11:00 tot 19:00 uur genieten van varend erfgoed, een kerstmarkt, een kunstijsbaan en heel veel optredens en ander vertier. Voor de kleintjes komen Anna en Elsa uit Frozen langs.

De binnenhaven van Zoutkamp is zaterdag en zondag vanaf 11:00 uur het decor van Winter Welvaart. Je kunt aan boord van een oud marineschip en kinderen kunnen mastklimmen. Ook kun je 'maritiem' sfeerproeven op een reddingboot en enkele viskotters.

Ook in de haven van Sappemeer kun je schepen bezichtigen en meedoen aan allerlei activiteiten. Natuurlijk is er ook veel aandacht voor de innerlijke mens: een ambachtelijke palingroker rookt en verkoopt paling en ook de gehaktballen en kommen snert ontbreken niet. Winter Welvaart in Sappemeer is op 8 december van 10:00 tot 18:00 uur.

Kerstmarkten

Liefhebbers van kerstmarkten kunnen ook hun hart ophalen de komende dagen. In Nieuwe Pekela is zaterdagmorgen vanaf 9:00 uur een kerst-/wintermarkt met live-muziek in de Hervormde Kerk. Zelf koken is die dag niet nodig, want er zijn zelfgebakken kniepertjes, spekdikken, mosterdsoep, warme chocomelk en glühwein te koop.

In de Winkler Prins Passage in Veendam is een kerstruil- en vrijmarkt. Zaterdag van 9:00 tot 17:00 uur kun je de kerstdecoraties waar je op bent uitgekeken, ruilen of verkopen.

Liefhebber van Kerst én van brandweervoertuigen? Dan kun je die twee mooi combineren in het Brandweermuseum in Sappemeer. De kerstmarkt is zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur. Brandweerman Sam en de kerstman komen ook nog even langs.

Zit hier niks bij in jouw buurt? Snuffel dan even op internet of social media, want er is vast wel een kerstmarkt bij jou in de omgeving te vinden.

Escaperoom in een rijdende stoomtrein

(Nog) geen zin in Kerst? Dan kun je ook kiezen voor spanning en avontuur. In Stadskanaal vertrekt om 13:00 uur de eerste rijdende (stoomtrein)escaperoom van Nederland. Kun jij binnen een uur ontsnappen aan de Italiaanse maffia? Voor 47,50 euro weet je het.

Wereldlichtjesdag

Zondag 9 december is het Wereldlichtjesdag. Op de hele wereld worden om 19:00 uur kaarsjes aangestoken voor overleden kinderen. In onze provincie zijn er bijeenkomsten in onder meer Winschoten, de stad Groningen en Eenrum.

In Eenrum is de Notoarestoen om 18:15 geopend en begint de bijeenkomst om 18:30 uur. In twee grote houten harten kunnen nabestaanden kaarsjes plaatsen. Op kleine hartjes van glanzend papier mag een boodschap voor in de hartenboom worden geschreven.