Burgemeester Den Oudsten houdt ermee op

Burgemeester Peter den Oudsten (PvdA) van Groningen zwaait na volgend jaar zomer af. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt. Den Oudsten is vrijdagochtend nog wel beëdigd als waarnemer in de fusiegemeente Groningen, maar stopt als er een definitieve burgemeester is gevonden.

'Het is reeël dat ik in de tweede helft van volgend jaar vertrek', zegt Den Oudsten. Hij sluit een nieuw burgemeesterschap elders niet uit, maar laat wel doorschemeren dat het niet voor de hand ligt. 'De langste tijd van het burgemeesterschap ligt achter mij.'

'Mooi, natuurlijk moment'

'Ik heb mijn persoonlijke omstandigheden meegewogen. Het thuisfront heeft toegejuicht dat dit nu gaat gebeuren. We hebben dit besluit samen genomen. Deze baan slokt veel tijd op. Er komt een nieuwe raad, al met al is dit een mooi, natuurlijk moment.'

De fractievoorzitters van de partijen in de Groninger gemeenteraad zijn al eerder door hem bijgepraat.

Opvolger van Vreeman

De 67-jarige Den Oudsten is sinds 2 januari 2015 burgemeester van de stad Groningen. Hij volgde destijds waarnemend burgemeester Ruud Vreeman op.

Vanaf 1 januari 2019 wordt Den Oudsten waarnemend burgemeester van de nieuw te vormen gemeente Groningen, die ontstaat uit de huidige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Hij is afgelopen zomer benoemd.

'Het is iemand die onomstreden is, ook onder zijn collega's. En hij legt een enorm gewicht in de schaal', zei commissaris van de Koning René Paas in juli over de benoeming van Den Oudsten.

Via Enschede naar Stad

Den Oudsten begon zijn politieke carrière als gemeenteraadslid in zijn geboortestad Leeuwarden. Van 2001 tot 2005 was hij burgemeester van Meppel. Tot zijn benoeming in Groningen was hij eerste burger van Enschede.

Profielschets nieuwe burgemeester Stad

De nieuwe gemeenteraad van Groningen wordt op 2 januari geïnstalleerd. Voordat er een nieuwe, definitieve burgemeester wordt benoemd, moet er eerst een profielschets worden opgesteld.

Den Oudsten: 'Het is goed dat de raad zich oriënteert op de toekomst. Die toekomst moet men niet bij mij zoeken.'

'Gespreid bedje is het nooit'

Den Oudsten wil de gemeente als waarnemer goed achterlaten voor zijn opvolger. 'Een gespreid bedje is het nooit in de lokale politiek, maar ik vind het wel mooi als we hem of haar een stabiele situatie kunnen bieden. Met een gemeentebestuur dat toegewijd is; net als wat ik heb aangetroffen.'

Nadat hij als burgemeester is afgezwaaid wil Den Oudsten zich nuttig blijven maken voor de maatschappij en meer tijd besteden aan zijn hobby's: keramiek en sleutelen aan oude auto's.

'Ik zal mij in de toekomst niet vervelen, maar tegelijkertijd: het duurt nog bijna een jaar. Laat mij daar later nog maar eens over nadenken.'

