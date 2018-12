Justitie eist anderhalf jaar cel voor breken knie

Voor een flinke schop tegen een knie, waardoor die brak, heeft het Openbaar Ministerie tegen een 31-jarige man uit Groningen een celstraf van anderhalf jaar geëist. De Stadjer stond terecht voor zware mishandeling en bedreigingen.

De man trapte op 25 augustus tegen de knie van de zus van zijn vriendin. De vrouw kwam die avond naar de woning, omdat haar zus appte: 'Ik zit op het toilet, ik ben bang, hij is hartstikke gek. Ik durf niet naar buiten.' Ze was met een mes bedreigd en haar vriend dreigde haar en haar kinderen te doden, appte ze haar zus.

Drank en drugs

De familieleden stuitten buiten de woning op de 31-jarige Stadjer die zich agressief gedroeg onder invloed van drank en drugs. Daarop belden zij de politie.

De agenten hadden veel moeite om beide partijen uit elkaar te houden en vroegen versterking aan.

Tussen de agenten door

Volgens getuigen trapte de verdachte tussen de agenten door naar de zus van zijn vriendin. Hij raakte haar knie. Het slachtoffer brak haar knie en werd naar het ziekenhuis overgebracht.

De Stadjer ontkent dat hij heeft geschopt. Hij zei tegen de rechters: 'Die zeggen dit, omdat ze familieleden van mijn vriendin zijn. Ik sta daar alleen in', zei hij tegen de rechters.

Somber beeld

De officier van justitie zei dat hij een somber beeld van de verdachte kreeg, omdat de Stadjer ontkent en zijn problemen niet inziet.

De man staat inmiddels op de lijst van veelplegers. Hij heeft een fors strafblad met onder meer geweldsdelicten.

Verminderd toerekeningsvatbaar

De man is in verminderde mate toerekeningsvatbaar. Toch voelde de officier niets voor een behandelplan voor de man. 'Dat is zonder succes veelvuldig geprobeerd.'

De officier eiste naast de celstraf een schadevergoeding van ruim zesduizend euro voor het slachtoffer.

De rechtbank doet 21 december uitspraak.