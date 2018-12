Studenten De Golfbreker verdedigen koppositie in zwemkampioenschap

Studentenzwemclub De Golfbreker uit Groningen organiseert zaterdag de tweede ronde van het Nederlands kampioenschap voor studenten. Een delegatie van ongeveer honderd zwemmers doet mee.

De Golfbreker is titelverdediger en won eind oktober in Nijmegen de eerste ronde. 'De strijd gaat vooral tegen Amsterdam. Het is altijd weer spannend', vertelt Edwin Jager. Zijn specialiteit is de vlinderslag.

Heerenveen

In totaal komen er twaalf studentenploegen uit heel Nederland aan de start. Voor de organisatie wordt uitgeweken naar Heerenveen.

'Het bad waar we hier trainen is te klein voor zoveel deelnemers. Het zwembad in Heerenveen heeft meer opties en ruimte om zoveel zwemmers te huisvesten.'

Gemengde estafette

Elke ronde begint met een gemengde estafette. De individuele nummers volgen later. 'Dat is bedoeld om de sfeer erin te brengen. Iedereen staat dan aan de badrand om de zwemmers aan te moedigen. Daar kun je de hele wedstrijd op voortborduren.'

Na het toernooi is het tijd voor een feestje. 'We zoeken een mooie locatie uit voor 400 à 500 man om deze ronde af te sluiten. Het is meestal een heel groot feest', vertelt Jager.

Vier ronden

Het kampioenschap gaat over vier ronden. Tussendoor is er ook nog een individueel studentenkampioenschap.