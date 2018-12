Een nacht op pad met de portier: 'Je bent al snel een klootzak'

Met talloze kroegen en feestcafés barst het uitgaansleven in Groningen van de diversiteit. En dat trekt publiek, veel publiek. Tientallen portiers proberen de georganiseerde chaos elke dag opnieuw in goede banen te leiden.

Gert Prins is één van hen. Wie Café Het Feest in de Peperstraat wil bezoeken, ontkomt niet aan zijn haviksoog.

Stilte voor de storm

Nadat Prins binnen met een aantal horecacollega's heeft bijgepraat, kijkt hij op zijn horloge. 'Elf uur, ik ga die kant op', zegt hij. Nadat de portier de draaideur waar Het Feest om bekendstaat een slinger heeft gegeven, kijkt hij uit over de straat. Het is op dat tijdstip nog relatief rustig. 'Maar daar komt snel verandering in, verwacht ik.'

De 44-jarige portier is zowel geliefd als gehaat bij het uitgaanspubliek. 'Iedereen heeft altijd een mening over je', legt Prins uit. 'Als iemand dronken de kroeg wordt uitgezet, ben ik de boosdoener. Kortom, er is altijd gedoe.'

Hij zit al 27 jaar in het vak en is komende zomer precies tien jaar gedetacheerd bij Het Feest. Wie over de drempel van het café wil stappen, moet eerst langs hem. In de Keiweek van 2009 stond-ie er voor het eerst. Met bedrijfsleider Jaïr klikte het meteen.

Multitasken

De zaterdagavonden worden het drukst bezocht. Prins staat op zulke avonden nooit alleen. Sinds een aantal maanden is de 24-jarige Robin zijn kompaan bij de deur. Ook deze keer. Na een ferme handdruk gaat het tweetal meteen over tot de orde van de nacht. En zoals Prins voorspelde, komt de uitgaansdrukte inderdaad snel op gang. En dan komt het voor beide portiers op multitasken aan.

'Als je tegen mij praat, lijkt het misschien alsof ik niet luister. Maar ik hoor alles', zegt Prins lachend.

Terwijl een groepje stappers met ballonnen om hun enkels een spelletje doet om de ballon van de ander kapot te stampen, kijken beide portiers geanimeerd toe. 'Kijk, dat zijn grappige dingen. Die gaan op stap om lol te maken, zo hoort het', vindt Prins.

Het drugsgebruik onder jongeren is explosief gestegen. We hebben er de handen vol aan om die lui te weren Gert Prins - Portier Café Het Feest

In die uitspraak klinkt een contrast. En dat beaamt de portier ook, want het is niet alleen maar plezier dat de klok slaat. 'Het uitgaansleven is behoorlijk veranderd in tien jaar tijd. Vooral het drugsgebruik onder jongeren is explosief gestegen. We hebben er de handen vol aan om ze te weren, het is een soort extra taak die erbij is gekomen. We plukken die lui er zo tussenuit, ze hebben een bepaalde blik in de ogen.'

Hij doelt met name op cocaïnegebruikers. 'Als ze bij ons binnen zijn, gaan ze rechtstreeks naar de wc's om te snuiven', zegt Prins, die het tafereel volgt via de beveiligingscamera's. 'We hebben het toilethokje bij de mannen op den duur maar dichtgegooid, zo vermoeiend werd het.'

'Als we iemand toch drugs zien gebruiken? Dan nemen we de rest in beslag, gooien we het weg en zetten we diegene uit het café. Drugs gebruiken? Prima, maar niet in onze toko.'

Goede communicatie

Op een uitgaansavond is goede communicatie tussen de portiers en andere cafémedewerkers van levensbelang. Dat gebeurt met een portofoon. 'Die is onmisbaar', zegt Prins. Op een elektronische plattegrond bij de ingang zijn spots gemarkeerd waar andere collega's staan. Hij wijst op de plattegrond aan hoe het werkt. Is er ergens onenigheid? 'Een druk op de knop en Robin of ik staan voor hun neus.'

'Bij een groen alarm valt het mee, dan ligt er bijvoorbeeld iemand te slapen aan de bar. Bij een rood alarm is het wél menens. Dan is er een opstootje en komen wij in actie.'

Als ik een leuke avond heb met gezellig publiek, heeft Gert bij de deur vaak een rotavond Jaël - Barvrouw Café Het Feest

Beide mannen krijgen ondertussen even gezelschap van barvrouw Jaël, die snel een sigaretje rookt. Achter de bar in Het Feest weet zij maar al te goed hoe het werkt. 'Als ik een leuke avond heb met gezellig publiek, heeft Gert bij de deur vaak een rotavond. Dan zijn alle vervelende personen door hem buiten de deur gehouden', zegt ze met een brede grijns.

Provoceren

De portiers hebben ondertussen nauw contact met een surveillerend horecateam van de politie. De agenten gaan op drukke avonden bij alle drukbezochte kroegen en cafés in het stadscentrum langs en maken een praatje met de portiers. Het surveillanceteam komt in actie als bezoekers blijven provoceren nadat hun de toegang ergens is ontzegd.

Bij de cafés onderling heerst veel concurrentie, maar dat geldt niet voor de portiers. 'We kennen elkaar allemaal en maken iedere avond een praatje', zegt Prins, die - terwijl we het erover hebben - net snel de hand van Marvin schudt. Laatstgenoemde bewaakt de vrede bij Klein Amsterdam in de Poelestraat.

Vlak daarna komt ook portier Robert van Bar Players een babbeltje met Prins maken. Hij is lovend over het engelengeduld van zijn collega. Prins: 'Robert heeft bijna nergens moeite mee, vindt veel goed en laat veel op z'n beloop.'

Als je eenmaal van racisme beschuldigd wordt, moet je dat de rest van de avond aanhoren Robert - Portier Bar Players

De portier van Bar Players is er even stil van. 'Maar wat ik wél vervelend vind, zijn getinte personen die het meteen op racisme gooien als ze de kroeg niet in mogen', vindt hij. 'Dan weiger ik iemand omdat-ie strontvervelend is, niet omdat-ie een kleurtje heeft. Maar goed, als je eenmaal van racisme beschuldigd wordt, kun je zeggen wat je wilt. Dan moet je dat de rest van de nacht aanhoren.'

Populair

Café Het Feest is zowel binnen als buiten de provinciegrenzen populair. 'Ze komen uit alle windstreken', weet Prins. 'Twee weken geleden hadden we hier een hele groep Brabanders over de vloer, zojuist kwam er een mannetje of twintig uit Alkmaar langs.'

Eén van de Alkmaarders blijkt echter negentien jaar te zijn. Die jongen heeft dan normaal gesproken een probleem, want je moet 21 jaar zijn om Het Feest in te mogen.

'Maar wij zijn niet heiliger dan de Paus en knijpen heus weleens een oogje dicht', erkent Prins. 'In dit geval is het vroeg op de avond en voldoet de rest van de groep wel aan de leeftijdsgrens. Dan maken we soms een uitzondering, zolang je je verder maar aan de regels houdt. Dan heeft iedereen een leuke avond.'

Soms vraag ik om een ID-kaart, terwijl ik allang weet dat iemand oud genoeg is Gert Prins - Portier Café Het Feest

'Soms vraag ik om een ID-kaart, terwijl ik allang weet dat iemand oud genoeg is om hier naar binnen te mogen', verklapt Prins. 'Soms heb je nou eenmaal een bepaald gevoel bij iemand of heeft iemand een bepaalde uitstraling. Het controleren van een ID-kaart is de enige manier om te zien hoe ze reageren. Begint diegene moeilijk te doen? I rest my case, dan kom je er niet in.'

'Kloten op straat'

Als portier moet je ook je straat kennen, vindt Prins. 'Staat een groepje verderop in de straat te kloten? Dan blijf ik ze in de gaten houden. Gedragen ze zich bij mij aan de deur alsof er niets aan de hand is? Dan kunnen ze het alsnog vergeten.'

Als een stapavond van start gaat, is hij naar eigen zeggen niet gespannen. 'Wél gefocust', gaat hij verder. 'Vooral op zaterdag. Dan zijn er veel grote groepen. Vaak hebben die overdag al veel gedronken en willen ze aansluitend de kroeg in. Dan staat er opeens een grote kerel voor je die gaat vertellen wat je moet doen. Daar wordt niet altijd goed op gereageerd.'

Prins weet dat-ie zich daarmee gezeik op de hals haalt. 'Breng er met behoorlijk wat alcohol achter de kiezen maar eens begrip voor op dat je ergens niet binnen komt. Echt, we snappen best dat als je dronken bent, het vervelend is dat je ergens wordt geweigerd. Maar er is altijd een reden voor', benadrukt de portier.

Als je gewoon goedenavond zegt, vriendelijk bent en je netjes gedraagt, is er niets aan de hand Gert Prins - Portier Café Het Feest

'Als je gewoon goedenavond zegt, vriendelijk bent en je netjes gedraagt, is er niets aan de hand. Mensen zien ons vaak als iemand die ze uit een café flikkert, maar wij zijn er om te helpen. Zo lang je maar met een goede intentie op stap gaat.' Als Prins een bekende naar binnen laat, geeft hij hem een aai over de bol. 'Eigenlijk geen idee hoe hij heet', fluistert Prins. 'Maar hij is altijd vriendelijk. Dan ben ik dat ook.'

Bekende gezichten

In de jaren dat Prins de deur van Het Feest bewaakt, passeerden vele bekende gezichten de befaamde draaideur. 'Paul de Leeuw is hier weleens geweest, aardige kerel. Net als die vier gasten van de Lama's, Giel Beelen of Def Rhymz. En vergeet de spelers van FC Groningen en Donar niet, en dan vergeet ik ook nog een heleboel namen.'

'Altijd tof als bekende Nederlanders ons weten te vinden, zolang ze zich maar gedragen', vervolgt hij. En dat is, zonder op details in te gaan, niet altijd vanzelfsprekend. 'Als ze popiejopie gaan doen, hoeft het voor mij niet. Als je je zo al tegen mij gedraagt, hoe moet dat dan zijn voor een barvrouw?'

'Als je een corrigerend beroep hebt, ben je altijd een klootzak', weet Prins inmiddels. 'Maar als je respect wilt hebben, moet je dat eerst verdienen. En dat kan op een heel eenvoudige manier.'

'Mezelf zijn'

Als Prins niet bij de deur staat, duikt hij nog af en toe zelf het nachtleven van Groningen in. 'Maar het is moeilijk om daar plezier aan te beleven', vindt hij. 'Soms kom ik lui tegen die ik een keer de toegang heb geweigerd. Dan word ik daarop aangesproken en daar heb ik geen zin in. Dan ga ik gewoon weer naar Het Feest. Kan ik in ieder geval mezelf zijn', zegt hij terwijl hij aan een flesje chocomel nipt.

En hoe zit dat nou met het eeuwige cliché dat vrouwen als een blok voor de portier vallen? Hij lacht als het ter sprake komt. 'Ik kan moeilijk ontkennen dat we aandacht en opmerkingen naar ons toe geslingerd krijgen. Maar nee, dat is aan mij niet besteed. Ik heb thuis een geweldige vriendin op de bank zitten. Hoe anderen daarmee omgaan, is aan hen. Maar ik ben een trouwe hond!'