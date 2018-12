Provincie: Oudeschip krijgt geen uitkoopregeling

Oudeschip (Foto: Gerard Gaasendam/Groningen in Beeld)

Teleurstelling voor inwoners van Oudeschip: het dorp krijgt voorlopig geen uitkoopregeling voor huizenbezitters. De provincie vindt zo'n garantieregeling 'op dit moment niet opportuun'.

Dat schrijft het provinciebestuur in een concept-brief aan Provinciale Staten, die in handen is van de Volkskrant.

Langgekoesterde wens

Het is een langgekoesterde wens van het ruim 120 inwoners tellende dorp: een zogenaamde Moerdijkregeling. Oudeschip ligt letterlijk en figuurlijk onder de rook van de Eemshaven, met de kolencentrale van RWE op enkele kilometers afstand. Vlak boven het dorp komen binnen afzienbare tijd twintig windturbines van tweehonderd meter hoog.

Het Noord-Brabantse dorpje Moerdijk zit net als Oudeschip vlak bij de industrie. Inwoners kunnen daar 95 procent van de taxatiewaarde van hun woning krijgen, als ze willen verhuizen. Oudeschip hoopt ook op een dergelijke regeling.

Volgens het provinciebestuur kost dit tussen de acht ton en veertien miljoen euro per jaar. Dat blijkt uit onderzoek waar Provinciale Staten anderhalf jaar geleden om vroeg.

Niet alleen Oudeschip

Als Oudeschip een uitkoopregeling krijgt, moeten andere huizenbezitters in de buurt van de Groningse industrie daar ook recht op hebben, zo vindt het college van Gedeputeerde Staten. Dan komen ook omwonenden rond het chemiepark in Delfzijl om de hoek kijken, en zou het om in totaal ruim 1.100 woningen gaan.

'Dit is een grote teleurstelling', zegt Jaap Kap namens Dorpsbelangen Oudeschip. 'We hadden verwacht dat de provincie wel akkoord zou gaan, omdat zij de kartrekker is van alle projecten die ons opgedrongen worden.'

Burgemeester vindt het jammer

Ook burgemeester Marijke van Beek van Eemsmond vindt het jammer dat de provincie op dit moment niet over de brug komt met een 'garantieregeling', zoals ze het zelf liever noemt. Eemsmond is hier al jaren voorvechter van.

'Maar het zit in de lijn der verwachting. Pas als er nieuwe ontwikkelingen zijn, kunnen we nieuwe voorwaarden stellen aan investeerders, waaronder een regeling voor omwonenden van het gebied.' Dan zou het bedrijfsleven deze kosten voor haar rekening moeten nemen.

Oproep aan nieuwe gemeente

Van Beek zegt nu wel voor het eerst dat ook de gemeente een garantieregeling kan opstellen. Ze roept het nieuwe gemeentebestuur van Het Hogeland op om hier onderzoek naar te doen: 'Veel mensen vinden het hier nu heel prettig wonen, maar vragen zich af: kan ik wel weg, als ik weg wil? Een garantieregeling kan hierin ontzorgen.'

Uit onderzoek blijkt dat inwoners zich ook ergeren aan de verloedering van het dorp. Op korte termijn gaat Eemsmond daarom aan de slag met de leefbaarheid in Oudeschip. Zo komt er nieuwe straatverlichting en krijgen wegen een opknapbeurt.

