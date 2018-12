Klinkers eruit en asfalt erin: Hornhuizen heeft geen last meer van zwaar verkeer

Inwoners van Hornhuizen zijn opgelucht nu de gemeente De Marne de overlast op de Tammingastraat heeft aangepakt.

Het dorp klaagde al jaren over lawaai en trillingen door met name vrachtauto's, bussen en zware landbouwvoertuigen. Vorig jaar deed de gemeente onderzoek naar de klachten.

Asfalt voor klinkers

De oplossing voor alle trillerij was even simpel als doeltreffend: de klinkers eruit halen en vervangen door asfalt. Tegelijk met de Tammingastraat werd ook het kruispunt met de Breweelsterweg en de Dijksterweg aangepast.

Begin oktober ging de schop de grond in en, mede dankzij het goede weer de afgelopen weken, is het werk nu af.

Opluchting

Omwonende Henk Fokkens is er blij mee. 'Dit probleem speelde al een jaar of dertig. Deuren trilden in de sponningen en in de kasten rinkelden de kopjes en schoteltjes. Het werd in de loop der tijd ook steeds erger.'

Ook Jo Jonas, interim-voorzitter van de Dorpsvereniging Hornhuizen, is opgelucht dat de problemen nu voorbij zijn. 'Iedere vergadering die we hadden, elk voor- en najaar, kwamen de klachten terug. Daar zijn we nu van af.'

Wethouder Kor Berghuis van De Marne beaamt dat een oplossing lang op zich liet wachten:

'Maar het valt me niet tegen zoals is het geworden: in het midden asfalt en langs de goten klinkers', zegt Berghuis. 'Het dorpse karakter is best nog gebleven. Daar was ik in begin wel bang voor. Ik denk dat dit een goede keuze is. Ik hoop dat de overlast voor de bewoners nu echt voorbij is.'

Feestje

Voor Hornhuizen is de reconstructie van de weg een feestje waard. Zaterdag rijden inwoners in een optocht met versierde voertuigen vanaf de Borgweg via de Tammingastraat naar het kruispunt bij de kerk.

'Het is een van onze laatste activiteiten als college van De Marne, dus het hele gemeentebestuur is er morgen bij. We wilden Hornhuizen netjes achterlaten voordat De Marne straks opgaat in de nieuwe gemeente Het Hogeland. Datzelfde geldt voor Houwerzijl, waar we dit ook gedaan hebben.'

Bekijk hieronder een filmpje van het eindresultaat: