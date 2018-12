Deel dit artikel:













Gedetineerde Ter Apel sticht brand in cel De PI in Ter Apel, waar de gedetineerde brand stichtte (Foto: Jos Schuurman/FPS (Archief))

Een gedetineerde in de gevangenis in Ter Apel heeft vrijdagmiddag in zijn cel een kussen in brand gestoken. Bedrijfshulpverleners wisten het vuur tijdig te blussen.

Brandalarm Het incident gebeurde rond het middaguur. Dankzij het brandalarm dat in elke cel zit, was er snel een team bedrijfshulpverleners aanwezig. De brandweer rukte wel uit, maar hoefde ter plaatse alleen nog maar de cel te ventileren. De gedetineerde is ongedeerd gebleven. Aansteker Volgens een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen gebeurt het zelden dat een gevangene brand sticht in zijn cel, ondanks de regel dat gedetineerden een aansteker bij zich mogen hebben. Isoleercel De betrokken gedetineerde is voor zijn eigen veiligheid, en ook voor straf, voorlopig in een isoleercel geplaatst. Waarom hij brand stichtte, is onbekend.