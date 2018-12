Aanleg dijk van 32 kilometer rond Lauwersmeer is begonnen

Waterschap Noorderzijlvest is begonnen met de aanleg van een dijk rond het Lauwersmeer. De dijk met een lengte van 32 kilometer moet ons beschermen tegen het steeds hogere water.

Jan Been

De waterkering varieert in hoogte tussen de tien centimeter en anderhalve meter. Tijdens de aanleg is de dijk nog goed te zien. Dat gaat veranderen, zegt bestuurder Eisse Luitjens van Waterschap Noorderzijlvest.

Begroeiing

'Straks is de dijk begroeid en dan valt hij weg in het landschap.' Een deel van de dijk rond het meer bestaat uit hoger liggende wegen of fietspaden.

Voor de aanleg van de dijk is twee jaar uitgetrokken. Eind 2020 moet de waterkering klaar zijn.

