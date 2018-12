Deel dit artikel:













'Onze' boom is onderweg! Dit is onze kerstboom (Foto: Martijn Harms/Twitter)

Hij is onderweg! De traditionele kerstboom voor de Grote Markt in Groningen. De boom is vrijdagmorgen gekapt in de bossen van het Drentse Exloo.

Boswachter Martijn Harms heeft de boom gevonden. 'Onze burgemeester Jan Seton is wethouder van Groningen geweest', vertelt hij. 'In Groningen zochten ze een kerstboom en dus vroegen ze Seton of hij iets wist.' De mooiste Seton riep de hulp in van de boswachter. Harms keek vervolgens rond in de bossen en vond deze boom. 'Die heb ik een lintje gegeven en ik heb hem aan de burgemeester laten zien. Die vond dit ook de mooiste boom. Door deze grote boom te kappen, geven wij twee dennen hier in het bos ook nog eens meer ruimte om te groeien', zegt Harms. De boom wordt maandag op de Grote Markt geplaatst. De lichtjes worden volgende week donderdag aangestoken om 17:10 uur. Lees ook: - Kerstboom Grote Markt dit jaar van Drentse komaf

