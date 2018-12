Deel dit artikel:













Geen vrijwilligers meer bij taxivervoer Midden-Groningen: verdere acties van de baan Zo'n vijftig taxichauffeurs legden vorige week vrijdag het werk neer (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

De ruzie rond het taxivervoer in Midden-Groningen is voorlopig bijgelegd. De gemeente heeft het plan om vrijwilligers in te zetten bij het ziekenvervoer teruggetrokken.

Vakbond FNV Taxi, de gemeente Midden-Groningen en vervoerder Connexxion Taxi Services zaten vrijdag aan tafel bij bemiddelaar Jan Bos, directeur van Publiek Vervoer Groningen Drenthe. Acties van de baan Afgesproken is ook dat de drie partijen samen gaan onderzoeken hoe zij het Wmo-vervoer 'beter, goedkoper en efficiënter' kunnen organiseren. Dat gebeurt onder leiding van Publiek Vervoer Groningen Drenthe. Daarbij worden bovendien andere vormen van Wmo-vervoer meegenomen. In januari zullen de eerste gesprekken zijn. Met de afspraken zijn verdere acties van de taxichauffeurs van de baan. Bezuinigingsplannen Zo'n vijftig chauffeurs legden vorige week vrijdag het werk neer uit protest tegen de bezuinigingsplannen van de gemeente. Die wilde dat inwoners die via de Wmo gebruik maken van ziekenhuisvervoer, hiervoor vanaf 1 januari een beroep zouden doen op vrijwilligers. De taxichauffeurs zagen dit als broodroof en waren bang voor ontslag. De gemeente stelde het plan later uit tot 1 juli 2019, maar dat was niet genoeg om de staking te voorkomen. Blije reacties De gemeente heeft nu toegezegd te stoppen met de voorbereidingen van het plan om vrijwilligers in te zetten. FNV Taxi is opgelucht dat de werkverdringing van de baan is en ziet daarom af van nieuwe acties. 'Geen vrijwilligers inzetten in het Wmo-vervoer was onze harde eis en daar is nu aan tegemoet gekomen', licht vakbondsbestuurder Minke Jansma toe. Ook wethouder Jan Jakob Boersma is blij met de afspraken: 'De meerwaarde zit hem erin dat we gebruikmaken van elkaars kennis en ervaring om zo goede en verantwoorde keuzes te maken voor het Wmo-vervoer. Samenwerken brengt ons verder.' Lees ook: - Taxichauffeurs protesteren bij gemeentehuis tegen bezuiniging

