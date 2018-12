Stemweek Alle 50 Goud van start: Wat is het favoriete liedje van Groningen?

Het jaarlijkse liedjesfestijn Alle 50 Goud is weer begonnen. Vanaf nu kun je stemmen op je favoriete liedje. De stembus voor Alle 50 Goud is geopend tot en met zaterdag 15 december.

Alle 50 Goud wordt dit jaar voor de eenentwintigste keer uitgezonden bij RTV Noord. De presentatie is dit jaar in handen van Eric Bats en Jetta Post.

Feestje en eer

Voor Bats ('Dit blijft een feestje om te doen') is het al de zestiende keer. Jetta Post debuteert: 'Ik vind het een hele eer dat ik dit mag doen. Het programma is een icoon van Radio Noord en de Groningse muziek vind ik heel mooi en ook belangrijk.'

Wordt Ede wederom nummer 1?

Met 'Het het nog nooit zo donker west' staat Ede Staal al twintig jaar op nummer 1. De kans dat dit verandert, is volgens kenners niet groot. 'Het is het lijflied van duizenden Groningers. Dit lied hoort bij Groningen zoals de Martinitoren bij Stad', zegt Eric Bats.

Ter gelegenheid van de 20e editie van Alle 50 Goud werd vorig jaar een jubileumuitvoerig van 'Het het nog nooit...' gemaakt. Wia Buze en Edwin Jongedijk vertolkten samen met het Haydn Jeugd Strijkorkest de eeuwige nummer 1. Ook deze nieuwe versie kwam hoog binnen in de lijst.

Hoe ziet de uitzending eruit?

Alle 50 Goud komt dit jaar rechtstreeks vanuit het Theatercafe Chez Jacques in MartiniPlaza. Iedereen is welkom om de uitzending bij te wonen. Opnieuw brengen Groningse artiesten live een ode aan klassiekers uit de lijst. Zo zingt Pieter van der Zweep dit jaar 'De Roos' van Wia Buze. Wie er nog meer optreden, blijft nog even een verrassing.

Waar kan ik stemmen?

Jij bepaalt de lijst van Alle 50 Goud door te stemmen op de speciale pagina van ons eindejaarslijstje. Daar vind je ook alle informatie over de uitzending op 31 december.

Bekijk hieronder de jubileumuitvoering van 'Het het nog nooit zo donker west'



