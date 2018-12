Memisevic vervangt geschorste aanvoerder Te Wierik tegen VVV-Venlo

Samir Memisevic is zondagmiddag in de uitwedstrijd van FC Groningen tegen VVV-Venlo de vervanger van de geschorste aanvoerder Mike te Wierik. De Bosniër verhuist zeer waarschijnlijk van het middenveld naar de verdediging.

Memisevic neemt ook de aanvoerdersband over van Te Wierik. Tom van de Looi neemt in principe de opengevallen plaats van Memisevic op het middenveld over. Verder is de basiself gelijk aan het team dat de vorige wedstrijden door trainer Danny Buijs het veld werd ingestuurd.

Ook de jonge Lars Kramer was een optie voor de vervanging van Te Wierik, maar Buijs kiest waarschijnlijk toch voor de ervaring van Memisevic.

Pohl geblesseerd

Aanvaller Jannik Pohl is geblesseerd en ontbreekt in de selectie. Michael Breij en Mateo Cassierra keren juist terug van blessures. Zij starten op de bank.

Het had rechtsback Deyovaisio Zeefuik ook wel wat geleken om zondag aanvoerder te zijn. 'Maar ik heb die band niet nodig om een leider te zijn', reageert Zeefuik met een knipoog.

Smaakmakers

Ritsu Doan en Mimoun Mahi zijn de laatste weken de smaakmakers bij de FC. Mahi maakte na een technisch hoogstandje de openingsgoal tegen NAC Breda. Op de afsluitende training voor het duel tegen VVV scoorde Doan bijna uit een vergelijkbare actie. 'Daar kan ik van genieten. Deze jongens kunnen dat', liet Buijs na de training weten.

VVV-Venlo speelt op kunstgras. 'Een lastig gegeven', vindt Buijs. 'Daar loert een gevaar. Zie de wedstrijd tegen AZ. Die stonden met 2-0 voor, maar het werd nog 2-2.'

FC Groningen Live

VVV-Venlo - FC Groningen begint zondagmiddag om 14:30 uur. FC Groningen Live op Radio Noord begint om 14:00 uur. De presentatie is in handen van Niiwino Geertsema, analist is Barend Beltman. Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion in Venlo.

De wedstrijd is op de site en app te volgen middels een liveblog.

