Ntab niet in de prijzen, brons voor Velema in B-groep

Schaatser Dai Dai Ntab uit Groningen is op de negende plaats geëindigd op de 500 meter bij de World Cup-wedstrijden in Polen. Hij noteerde in de schaatshal van Tomaszow Mazowiecki een tijd van 35.30.

Pavel Koelizjnikov won de afstand. De Rus kwam in 34.83 over de streep. Kai Verbij was de beste Nederlander op de vijfde plek, in 35.24.

Velama als invaller

Lennart Velema uit Groningen werd op de 1000 meter derde in de B-groep. Hij reed de kilometer in 1.10.82. Velema had zich bij de kwalificatiewedstrijden niet geplaatst voor de wereldbeker. Door de afzegging van de complete Jumbo-ploeg kon Velema alsnog meedoen.

Stollenga

Esmé Stollenga uit Garmerwolde kwam niet verder dan de negende plek in de B-groep van de 500 meter bij de vrouwen. Ze finishte in 39.75.