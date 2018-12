'Geen blauwe envelop op de mat, maar een vrolijke ansichtkaart'

Als het aan Femke Wester uit Winsum ligt krijgt iedereen in Groningen na het weekend een vrolijke kaart op de mat.

Want zegt ze zelf: 'Je wordt een stuk vrolijker van een blije kaart dan een blauwe envelop'. Daarom kan iedereen die dat wil zaterdag bij haar op het Dorpsplein in Winsum gratis een kaartje versturen.

La vol ansichtkaarten

Het idee kwam uit het ladekastje van Wester zelf. 'Ik trok de la open en zag ontzettend veel ansichtkaarten liggen die waarschijnlijk nooit verstuurd gaan worden. Eigenlijk zonde, dus dacht ik: daar moet ik iets mee. Daarnaast leven we in een steeds groter wordende digitale wereld waar een analoog kaartje ook gewoon nog bij hoort.'

Gratis een postzegel voor je kaart

Ze dropte haar hersenspinsel in een groep gelijkgestemden en zo ontstond het plan om zaterdagmiddag tussen 11:00 en 15:00 uur kaarten uit te delen in het centrum. 'We hebben dankzij wat sponsors geld genoeg om postzegels voor iedereen te kopen.'

Mocht iemand het adres niet weten, ook daar is aan gedacht: 'We hebben internet en een telefoonboek', lacht ze..

Kaarten over? Geen probleem!

Wester hoopt tenminste vijftig kaarten te kunnen versturen. Mochten er dan nog kaarten overblijven? Daar is een bestemming voor.

'We gaan dan gewoon random mensen prikken in het telefoonboek. Ik gun gewoon iedereen een leuk, blij kaartje in de bus. Niets meer, niets minder.'