Glasblazer Chihuly toont kleurrijke beelden in Groninger Museum

Hij geldt als een van de beste glasblazers ter wereld, de 77-jarige Amerikaanse kunstenaar Dale Chihuly. Vanaf zaterdag is er in het Groninger Museum een overzichtstentoonstelling van zijn glazen beelden te zien.

Kleurrijke bollen, schalen, plantachtige constructies en zelfs een glazen kerstboom. Zowel binnen als buiten het museum schittert het werk van Chihuly.

Trappenhuis in Seattle nagebouwd

Voor de tentoonstelling werd in het atelier van de kunstenaar in Seattle het trappenhuis van het Groninger Museum nagebouwd.

'Eerst wilden we hier zijn glazen kroonluchters neer hangen maar die bleken te zwaar', vertelt museumdirecteur Andreas Blühm. 'Toen kwam hij zelf met het idee om deze plantachtige sculpturen hier neer te hangen. Door het trappenhuis na te bouwen kon Chihuly precies bepalen hoe het moest hangen.'

Het voor het Groninger Museum ontworpen kunstwerk kreeg al titel Grand Stairwell Installation.

'Chihuly in Groningen, dat zou wat zijn'

Voor Blühm is de tentoonstelling van Chihuly een lang gekoesterde wens.

'Toen ik hier als directeur solliciteerde bedacht ik wat hier allemaal goed zou passen. Chihuly had ik daarbij altijd al in mijn achterhoofd. Chihuly in het Groninger Museum, dat zou wat zijn. Het was altijd een droom en nu is het waar.'

Veel glas, veel kleuren, veel spiegelingen

Een ander hoogtepunt uit de tentoonstelling heet Duizend Bloemen.

'Heel veel glas, heel veel kleuren en heel veel spiegelingen', vat de directeur het werk samen. 'De een ziet er een aquarium in, de ander een botanische tuin. Het is geïnspireerd op planten en waterdieren. Je weet bijna niet waar je moet kijken zo overdonderend is het.'

Rondom het museum

Het werk van Chihuly is overigens niet alleen in het museum te zien. Rondom het gebouw staan verschillende kleurrijke sculpturen van de Amerikaanse glasblazer. De tentoonstelling van Chihuly gaat zaterdag officieel open en duurt tot en met 5 mei 2019.