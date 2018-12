'Krakersstel' bemachtigt 'droomhuis' in Middelstum

Het stel dat eind 2017 de leegstaande boerderij aan de Onderdendamsterweg in Middelstum kraakte, heeft dat pand gekocht. Vrijdagmiddag tekenden Mariska de Lange en Marko Datema de koopakte.

De woonboerderij uit 1860 kwam eind 2017 in de schijnwerpers te staan toen het stel het pand kraakte. Zij zagen het als hun droomhuis en waren bang dat de eigenaar, de NAM, het gebouw zou slopen.

Aardbevingsschade

De boerderij kampt met complexe aardbevingsschade en was voor een deel onveilig verklaard. Na vijf dagen protest en overleg met de gemeente Loppersum en de NAM werd uiteindelijk besloten dat het karakteristieke voorhuis versterkt wordt. Alleen de schuur en de aangrenzende gang worden gesloopt, omdat die te onveilig zijn.

'Moment van opluchting'

Op 1 juni krijgen ze de sleutel. Nu staan er nog hekken om het huis heen, hangen er borden met verboden toegang en camera's. 'We gaan er een prachtige woning van maken', zegt De Lange.

'Het was een moment van opluchting: yes, het is gelukt!', zegt ze over het moment dat het koopcontract getekend werd. 'Het heeft me bijna drie jaar van mijn leven gekost.'

Op de plek van de gesloopt schuur komt een nieuwe. 'Daar gaan we een mooie, grote woonkeuken van maken. Alles bij elkaar gaat het een meerjarenplan worden.'

Belangstelling

Twee maanden geleden zette de NAM de boerderij te koop, waarna er veel belangstelling voor kwam. Datema en De Lange trokken daarbij tenslotte aan het langste eind.

