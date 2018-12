Wat wordt het 'Leukste uitje van Groningen 2019'?

Zeven attracties zijn in de race voor de titel het 'Leukste uitje van Groningen 2019'. Deze verkiezing wordt voor de negende keer georganiseerd door de ANWB.

De nominaties in Groningen zijn voor:

- TukTuk Lauwersoog in Lauwersoog

- Vesting Bourtange in Bourtange

- Fontana Resort Bad Nieuweschans in Bad Nieuweschans

- Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum

- DoeZoo - Insektenwereld in Leens

- Adventurepark Waddenfun in Wehe Den Hoorn

- Vaartochten met Sportvisserij Tender in Lauwersoog

63.000 stemmen

Voor de nominaties werden landelijk ruim 63.000 stemmen uitgebracht.

De winnaar van de afgelopen twee edities was Fontana Resort Bad Nieuweschans. De winnaar van deze verkiezing wordt op donderdag 7 maart 2019 bekend gemaakt.

Lees ook:

- Fontana Bad Nieuweschans is opnieuw 'Leukste uitje van Groningen' (2018)

- Fontana Bad Nieuweschans is 'Leukste uitje van Groningen' (2017)

- Zilver en goud voor DoeZoo in Leens (2016)