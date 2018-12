Vier ton subsidie voor onderzoek naar handprotheses

De revalidatie-afdeling van het UMCG in Groningen krijgt een subsidie van vier ton voor onderzoek naar de zorg rond handprotheses.

Het onderzoek gaat nog deze maand van start duurt drie jaar. In de studie wordt samengewerkt met alle Nederlandse revalidatieteams die mensen met armprotheses behandelen.

Standaard protocol

De zorg voor mensen die een handprothese gebruiken is dezelfde bij alle revalidatieteams in Nederland. Zij gebruiken een zogenoemd PPP-Arm protocol. PPP staat voor Prothese Prescriptie Protocol.

De landelijke PPP-Arm database bevat data van vrijwel alle armprotheses die de afgelopen acht tot tien jaar in Nederland zijn voorgeschreven.

Meer op maat

Er is tot dit moment nog te weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit. Doel van deze studie is om alle gegevens uit de PPP-Arm database te analyseren. Dit moet meer inzicht geven in wat de juiste prothese bij de juiste persoon is.

Dit moet uiteindelijk ook leiden tot minder kosten. Als iemand direct de meest geschikte prothese krijgt, hoeven er minder aanpassingen gedaan te worden. Het onderzoeksteam wil met de opgedane kennis uit de studie daarom een online Keuzehulp gaan ontwikkelen.

Lees ook:

- Martini Ziekenhuis heeft primeur voor Noord-Nederland: tot tien jaar langer met een knie

- 'Ik zie vooral op tegen het verwisselen van die lamp' (2016)