Noordelijke ondernemers: 'Onze regio verdient een nationaal vliegveld'

Met een gezamenlijk pamflet springen meerdere ondernemersverenigingen in Groningen in de bres voor Groningen Airport Eelde.

Het gaat om de Noordelijke Online Ondernemers (NOO), Groningen City Club, Bedrijvenvereniging Noordoost, Bedrijvenvereniging West, Bedrijvenvereniging ZuidOost en

VNO-NCW MKB Noord.

Negatieve stemming

Op anderhalf a-viertje beschrijven ze het belang van het vliegveld voor de regio. Daarbij gaan de schrijvers allereerst in op de groeiende toeristische sector en het toenemend aantal (buitenlandse) bezoeken aan Groningen.

'Deze cijfers staan in schril contrast met de negatieve stemming rondom Groningen Airport Eelde. Eelde boekte in 2018 alweer een recordaantal passagiers maar staat wederom volop ter discussie en met lege handen', aldus de schrijvers.

Kapitaalvernietiging

'Niet door investeren in ons vliegveld is kapitaalvernietiging. We hebben eindelijk de lang gewenste baanverlenging. Ons vliegveld kan zich eindelijk ontwikkelen als duurzame en innoverende luchthaven, met elektrisch vliegen en drones', vervolgen ze.

Volgens hen zijn de investeringen ook te overzien. 'Het tekort van het vliegveld bedraagt door gedane investeringen 700.000 euro in 2018. Het valt in het niet vergeleken bij de vele miljoenen die structureel in openbaar vervoer worden gestoken.'

Nordica

De discussie over Groningen Airport Eelde werd aangewakkerd nadat maatschappij Nordica aangaf niet langer vanaf Eelde te willen vliegen. De maatschappij vloog op Kopenhagen en München, zogenoemde hubs. Belangrijke lijnen voor Eelde.

'Strubbelingen bij route-exploitanten horen bij de luchtvaart, dit is geen reden om de belangrijke economische rol van ons vliegveld in twijfel te brengen', stellen de ondernemers.

Aandeelhouders

Over twee weken moet Groningen Airport Eelde de begroting klaar hebben voor de aandeelhouders. Dit zijn de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Groningen, Tynaarlo en Assen.

De briefschrijvers zijn helder: 'Onze bestuurders spreken zich uit voor internationalisering, voor meer bedrijven die zich hier vestigen, voor meer talent, voor meer economie en voor meer toerisme. Dit is onmogelijk zonder eigen luchthaven. Hup Eelde!'

Lees ook:

- Eelde voert 'interessante gesprekken' met twee mogelijke opvolgers van Nordica

- Groningen Airport Eelde krijgt meer tijd om financiën op orde te krijgen

- Begroting Eelde 2019 komt 'in de buurt van het minimum'

- 'Airport Eelde mag wel sluiten als er een snelle treinverbinding komt'