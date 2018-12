'Gelukkig was er alleen maar materiële schade'

Cliënten van zorgboerderij Fraam konden hun tranen niet bedwingen toen ze vernamen hoe hun dagbestedingslocatie bij Middelstum in vlammen was opgegaan. Een kleine week verder durven ze weer optimistisch vooruit te kijken.

In dit artikel zetten we de meest bijzondere fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

1) Den Oudsten zwaait af

Peter den Oudsten, de huidige burgemeester van Groningen, legt volgend jaar zijn werk als burgemeester neer. Dat heeft hij vandaag bekendgemaakt. 'Je bent er veel uren aan kwijt, en dat doe ik met veel ambitie en plezier, maar voor het thuisfront is het niet altijd leuk.'

2) High Tea in De Marne

Vrijdag 7 december staat helemaal in het teken van de Nationale vrijwilligersdag. Gemeente De Marne zette daarom haar vrijwilligers in het zonnetje met een High Tea. 'Zij verdienen deze aandacht absoluut!'

3) Bevrijdingsherinneringen

In april 2020 is het 75 jaar geleden dat Stad en Ommeland werden bevrijd. Dagblad van het Noorden-journalist Frank von Hebel en RTV Noord-verslaggever Reinder Smith willen die verhalen vereeuwigen en bundelen hun krachten. 'We zoeken ook naar verhalen vanuit Duitsland.'

4) Koken met Nina

Lopster Nina Warink, de vriendin van YouTube-ster Kalvijn, timmert op Instagram flink aan de weg, maar daar laat ze het niet bij. Ze heeft sinds kort ook een YouTubekanaal, waar het aantal abonnees nog steeds flink groeit. Op het YouTubekanaal van RTL5 gaat ze binnenkort een kookshow hosten.

5) Cranberryfair

Kerstmarkten zijn er genoeg, dus besloot men in Delfzijl om het iets anders te doen. In de Havenstad kan er een heuse cranberryfair worden bezocht. En hoewel het weer niet echt meewerkt, maken ze er in Delfzijl het beste van. 'Ik ben ervan overtuigd dat het een gezellig weekend wordt.'

6) Onderdak na brand

Ze zagen hun werk en werkplek volledig in vlammen opgaan, maar alle cliënten van de afgebrande zorgboerderij Fraam bij Middelstum hebben inmiddels weer een dak boven hun hoofd. Toch kwamen er behoorlijk wat emoties bij kijken.

7) Glazige kijk

Vanaf zaterdag 8 december is de expositie van de Amerikaanse glaskunstenaar Dale Chihuly in het Groninger Museum te zien. Verslaggever Ronald Niemeijer mocht alvast even een kijkje nemen bij de kleurrijke creaties. 'Chihuly is de Lionel Messi van de glaskunst.'

8) Alle 50 Goud!

Vanaf vandaag kan het weer: stemmen voor Alle 50 Goud! Onze eigen muzieklijst met de vijftig mooiste liedjes in het Nederlands, Gronings of een streektaal. 'We hebben veel oude klassiekers in de lijst, maar ook recent Gronings werk', zegt presentator Eric Bats.

Bekijk Noord Vandaag hierboven terug of via uitzending gemist.