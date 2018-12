Deel dit artikel:













Aangevaren Borgbrug is van de plek getakeld De brug wordt weggehaald (Foto: Henk Middendorp/Rijkswaterstaat)

Met een vertraging van enkele uren is de beschadigde Borgbrug over het Eemskanaal in Groningen vrijdag aan het eind van de middag verwijderd. Door het slechte weer duurden de werkzaamheden langer dan gepland.

De brug werd donderdag aangevaren door een Frans binnenvaartschip. De schade was zo groot, dat het brugdek verwijderd moest worden. Het duurt maanden Het kapotte brugdek zal worden afgevoerd naar Machinefabriek Rusthoven, waar het wordt gerepareerd. Rijkswaterstaat streeft ernaar de brug in de loop van het eerste kwartaal van volgend jaar weer op zijn plek te hebben. 'Begin februari? We hopen het', zei Henk Middendorp van Rijkswaterstaat eerder op de dag. Lees ook: - Voorbereidingen voor wegtakelen aangevaren Borgbrug begonnen