VZ Westerkwartier en ChristenUnie zoeken derde partij voor coalitie

Marcel Thijsen en Jannes Janssen worden de formateurs bij de vorming van een coalitie in Westerkwartier.

Thijsen doet dat namens VZ Westerkwartier, Janssen doet dat voor de ChristenUnie. Thijsen, die ook informateur was, is burgemeester van Tynaarlo, Janssen is oud-wethouder van Hardenberg.

Brede coalitie

Thijsen presenteerde vrijdag in Zuidhorn de resultaten van zijn werk als informateur. Hij pleit voor de vorming van een brede coalitie die in elk geval bestaat uit een lokaal/christelijk blok met VZ en CU.

Welke partijen nog meer in de coalitie kunnen aanschuiven liet hij in het midden. Verschillende combinaties van partijen zijn volgens Thijsen mogelijk die samen een ruime meerderheid in de gemeenteraad hebben.

Zetels

Bij de onlangs gehouden gemeenteraadsverkiezingen werd VZ Westerkwartier met zes zetels de grootste partij, op de voet gevolgd door de ChristenUnie met eveneens zes zetels.

Het CDA en GroenLinks hebben beiden vijf zetels. PvdA (4 zetels), VVD (3), Sterk Westerkwartier (2), D66 (1) en 50Plus (1).

Ruimere meerderheid

De gemeenteraad bestaat dus uit 33 zetels. Voor een meerderheid is een coalitie nodig van in elk geval 17 zetels. Informateur Thijsen pleit, gezien de uitdagingen voor de nieuwe gemeente, voor een ruimere meerderheid dan de helft plus een.

'Daarmee geef je de meeste stromingen in de gemeente een stem in de coalitie en voorkom je polarisatie. Want daar is nu geen ruimte voor, gezien de vele zaken die in de komende drieënhalf jaar geregeld moeten worden.'

1 januari

Thijsen en Janssen gaan met alle negen partijen in gesprek om te kijken waar de overeenkomsten en de verschillen liggen. Die besprekingen gaan al snel beginnen.

Het streven is de coalitie klaar te hebben op 1 januari 2019. Dan begint de nieuwe gemeente Westerkwartier, die ontstaat uit Zuidhorn, Grootegast, Marum, Leek en een deel van de gemeente Winsum.

