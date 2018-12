Een automobilist is vrijdagavond door een onbekende oorzaak met zijn auto gestrand op een vangrail op de Friesestraatweg (N355) bij Groningen.

De bestuurder raakte niet gewond. Hoe de auto op de vangrail is gekomen is onbekend, mogelijk is de automobilist met zijn auto uit de bocht geschoten.

Een bergingsbedrijf heeft de auto van de vangrail afgehaald.