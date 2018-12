Activiteitencentrum De Schutse in Leek blijft voorlopig open

De Schutse in Leek blijft in elk geval tot eind juni 2019 open. Dat hebben de gemeente, Sociaal Werk De Schans en Stichting Dienstencentrum Leek met elkaar afgesproken.

De drie betrokken partijen willen in de tussenliggende periode een oplossing vinden om de kosten van de exploitatie te drukken. Ondertussen kunnen de bestaande activiteiten in De Schutse doorgaan. Deze activiteiten zijn voornamelijk op ouderen gericht.

Bezwaren

Het sociaal welzijnswerk van de nieuwe gemeente Westerkwartier, waar Leek per 1 januari in opgaat, is gegund aan de Tinten Welzijnsgroep. Die heeft voor het Westerkwartier een aparte organisatie opgericht, het al genoemde Sociaal Werk De Schans.

De gunning stuitte op bezwaren van diverse lokale organisaties omdat zij zich buitenspel voelden gezet. Eén van die organisaties is De Schutse, onderdeel van Stichting Dienstencentrum Leek.

Personeel

De Tinten Welzijnsgroep heeft al aangegeven het lokale welzijnspersoneel over te willen nemen. Maar de totale exploitatiekosten zullen dus omlaag moeten. De drie partijen hopen daar de komende tijd uit te komen.

