De Dijk al vijftig keer in Groningen: 'Elke keer een warm bad'

Dit weekend speelt De Dijk voor de vijftigste keer in De Oosterpoort in Groningen. Zaterdag is het officieel zover, maar vrijdagavond werd het jubileum al uitgebreid gevierd.

Het maakt de bandleden niet uit of het jubileum vandaag of gisteren wordt gevierd. Voor hen staat het hele weekend in teken van feest. Beide concerten op vrijdag en zaterdag zijn stijf uitverkocht.

Ze zijn er trots op dat ze zo vaak verwelkomd zijn door de Groningers. 'Het is elke keer een warm bad als we hier in Groningen komen. Het is publiek is hier enthousiast', vertelt Huub van der Lubbe.

Het soort publiek is in de afgelopen jaren steeds hetzelfde gebleven. Heel gevarieerd, van jong tot oud. Dat blijkt ook vrijdagavond.

Een woordvoerder van De Oosterpoort laat weten dat het niet eerder is voorgekomen dat een band zo vaak naar de concertzaal is gekomen. 1988 was de eerste keer.

'Het is een kwestie van volhouden hè. Maar om hier zo vaak te kunnen komen, heb je publiek nodig. We zijn de Groningers dankbaar dat ze elke keer komen', zegt Van der Lubbe. Hij heeft goede herinneringen aan de stad.

Anekdote

'In het begin was het wel spannend om in De Oosterpoort te spelen. Want het was een podium voor grote artiesten, ook veelal uit het buitenland', weet Van der Lubbe.

Maar op den duur voelde de band zich er thuis en werden er zelfs twee avonden gespeeld. Daar was een overnachting voor nodig. 'Dat deden we om de volgende dag fit te zijn. Alhoewel fit; 's ochtends zaten we nog in de hotellobby en zagen we de eerste ontbijtgasten alweer aanschuiven. Het uitgaansleven van Groningen hebben we goed verkend ja', zegt hij lachend.

Honderd

De Dijk zet nu in op honderd optredens in De Oosterpoort. 'De instelling is er'. De band is inmiddels bezig met de voorbereidingen voor het maken van een nieuwe cd.