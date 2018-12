Deel dit artikel:













Loods van roeivereniging Neptunus brandt af (Foto: De Vries Media) (Foto: De Vries Media)

De loods van Koninklijke Zeil- en Roeivereniging Neptunus in Delfzijl is zaterdagochtend vroeg in vlammen opgegaan.

De brandweer werd rond kwart voor vijf opgeroepen voor de brand. Bij aankomst aan het Vlotterspad kwamen de vlammen al uit het dak. Mede door de harde wind ging de brand heel snel. De brandweer zette nog een extra bluswagen in, maar kon niet voorkomen dat het pand tot de grond toe afbrandde. Vliegvuur Bij de brand kwam veel vliegvuur vrij dat richting de nabijgelegen woonboten waaide, maar volgens de brandweer was er geen gevaar voor de bewoners. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.