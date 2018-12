Zoektocht naar nieuwe Wildlands-directeur: honderd sollicitanten

De zoektocht naar de nieuwe directeur van dierenpark Wildlands in Emmen is in volle gang. Er hebben inmiddels al bijna honderd kandidaten gesolliciteerd.

Hunter Select, dat ook de website nationalevacaturebank.nl heeft opgericht, neemt deze taak op zich. Het bedrijf is gespecialiseerd in het zoeken naar directeuren, managers en interim-functies voor verschillende organisaties.

'Interessant en uitdagend'

Consultants Renée Nicolaï en Sylvana Iwema hebben de taak om de nieuwe directeur te werven en selecteren. 'Het is een interessante en uitdagende zoektocht', vindt het tweetal. Hoewel Hunter Select veelvuldig managers en directeuren vindt, vinden ze de vacature van directeur bij Wildlands en het Atlas Theater een unieke positie.

'We zijn er dan ook blij mee dat we dit mogen doen', zegt Nicolaï. 'Het is best complex, wat het ook extra interessant maakt.'

Er is veel animo, maar zeker niet iedereen past in dit profiel Sylvana Iwema - Consultant Hunter Select

'Het is een mooie zoektocht', vult Iwema aan. 'Er is veel animo, maar zeker niet iedereen past in dit profiel.' De kandidaten die hebben gereageerd, komen uit verschillende branches en sectoren en zijn tussen de begin dertig en midden zestig jaar oud, weet RTV Drenthe.

Combineren

Het bedrijf kijkt naar een persoon die een aantal zaken kan en moet combineren. 'Het gaat om een directeurspositie bij een heel mooi bedrijf met grote naamsbekendheid', leggen de consultants uit.

De toekomstige directeur en opvolger van de vertrokken Frankwin van Beers staat voor een uitdagende klus. De resultaten van het park vallen tegen en om het tij te keren moeten er maatregelen worden genomen.

[Reneé Nicolaï - Consultant Hunter Select:We zoeken echt een enthousiaste, vernieuwende en ondernemende directeur]

'Diegene die we zoeken heeft bij voorkeur ervaring in een verantwoordelijke functie binnen een organisatie waar klantgerichtheid en klantbeleving centraal staat', legt Nicolaï uit. 'We zoeken echt een enthousiaste, vernieuwende en ondernemende directeur. Diegene moet daadkracht hebben, van veranderprocessen houden en commerciële kansen weten te vinden en te benutten.'

Fulltime zoektocht

Zowel Nicolaï als Iwema houdt zich dezer dagen fulltime bezig met de zoektocht naar de nieuwe directeur. 'Er gaat veel tijd in zitten. We hebben eerst uitgebreid met de Raad van Commissarissen (RvC) gesproken als het gaat om de profielschets.'

Ook is het dierenpark bezocht, werd er gesproken met medewerkers en is er een vacature-video gemaakt. De eerste gesprekken staan gepland op het kantoor van Hunter Select, de tweede gespreksronde zal plaatsvinden met een aantal leden van de RvC bij Wildlands zelf.

'We trekken veel tijd uit voor de gesprekken. Het zijn echte diepte-interviews waarin ook casussen worden voorgelegd', vertellen Nicolaï en Iwema.

Nieuwe directeur in januari

Kandidaten kunnen nog solliciteren zolang de procedure loopt. Hunter Select streeft ernaar om de nieuwe directeur in januari gevonden te hebben. Momenteel is Erik van Engelen interim-directeur.

Lees ook:

- Wildlands lijdt 8 miljoen euro verlies: gedwongen ontslagen

- Wildlands vindt in Van Engelen interim-directeur

- Vertrekkend directeur Wildlands: 'Goed dat er iemand met een frisse blik komt'